Едгар Камінський розлучився зі своєю коханою Ольгою Богатою
Пластичний хірург, колишній чоловік співачки Слави Едгар Камінський розлучився зі своєю коханою світською левицею Ольгою Богатою. Пара була разом лише рік.
Відповідний пост сама Ольга опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, з Едгаром вони залишилися хорошими друзями.
"Ми прийшли до непростого рішення для нас двох – завершити стосунки. Я вдячна Едгару за досвід моєї душі, яскраві емоції і багато щасливих миттєвостей. Добре, коли стосунки закінчуються без ілюзій і обманів. Коли ми їх завершили, нам стало легше, а наша дружба зміцніла", – написала Богата.
Вона зазначила, що їх закоханість так і не переросла в кохання. Все було прекрасно до того моменту, поки "серця відкрилися повноцінно".
"Десь у глибині душі зародилося відчуття: щось у наших стосунках пішло не так. Поступово почало приходити розуміння, що в наших серцях так і не народилося кохання, те саме, яке дарує щастя не на мить, а назавжди, навічно. Так, закоханість подарувала багато радості, пристрасті і задоволення. Але просто не переросла в більше", – підкреслила світська левиця.
Як повідомляв OBOZREVATEL, пластичний хірург Едгар Камінський розповів, що причиною розлучення зі співачкою Славою були постійні сварки та ревнощі артистки.