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''Є така риса — продажність'': українська зірка різко висловилася про ''голубів миру'' в Росії

25.3тЧитати матеріал російською

Українські артисти, які вирушають на гастролі у Росію і говорять, що вони "за мир", повинні, перш за все, розповідати правду про війну зі сцени, на всю аудиторію.

Таку думку про "голубів миру" висловила знаменита актриса театру і кіно Ірма Вітовська в інтерв'ю "Громадському".

"Є така риса характеру — продажність. Коли ти наступаєш на граблі з власною совістю. Якщо ти говориш, що мені подобається мир, ми за мир... Мені сподобалося, як сказала Тарабарова: "Якщо ти за мир, то виходиш на сцену до мікрофона і розповідаєш усю правду про війну". Ось так, на мільйон людей. Ось це ти поїхав нести мир і розповідаєш все як є. І що це потрібно припиняти, і що тільки ми з вами, не тільки Україна, але і ви теж... А якщо ти береш бабло і в курилці тихенько розповідаєш не всім і на вухо, то це називається — поїхав заробляти бабло", — сказала актриса.

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська

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Особа
Ірма Вітовська
Місце
Україна
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К К
К К
Ирма , Вы молодец , Вы патриотка ,спасибо Вам !
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Лобода - бурьян добрососедства!
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