''Є така риса — продажність'': українська зірка різко висловилася про ''голубів миру'' в Росії

Українські артисти, які вирушають на гастролі у Росію і говорять, що вони "за мир", повинні, перш за все, розповідати правду про війну зі сцени, на всю аудиторію.

Таку думку про "голубів миру" висловила знаменита актриса театру і кіно Ірма Вітовська в інтерв'ю "Громадському".

"Є така риса характеру — продажність. Коли ти наступаєш на граблі з власною совістю. Якщо ти говориш, що мені подобається мир, ми за мир... Мені сподобалося, як сказала Тарабарова: "Якщо ти за мир, то виходиш на сцену до мікрофона і розповідаєш усю правду про війну". Ось так, на мільйон людей. Ось це ти поїхав нести мир і розповідаєш все як є. І що це потрібно припиняти, і що тільки ми з вами, не тільки Україна, але і ви теж... А якщо ти береш бабло і в курилці тихенько розповідаєш не всім і на вухо, то це називається — поїхав заробляти бабло", — сказала актриса.

Ірма Вітовська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний артист України Станіслав Боклан заявив: вважає, громадянам необхідно знати, що говорять про українців у Росії.