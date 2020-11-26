DZIDZIO заявив, що змінив би Гімн України: співак назвав альтернативу

Олена Кордунова
Олена Кордунова
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DZIDZIO висловився про Гімн України

Український співак DZIDZIO (Михайло Хома) заявив, що зробив би державним гімном пісню "Молитва за Україну" ("Боже великий, єдиний") замість "Ще не вмерла Україна".

За словами артиста, зараз в України дуже войовничий гімн, а альтернативний варіант відображає бажання всіх українців. Про це йшла мова в інтерв'ю для проєкту "Без Грима" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Боже великий, єдиний, нам Україну храни" – молитва за Україну. Там ідеально все, там все є. Багатьох людей не влаштовує "Ще не вмерла...", але так само багато хто не прислухаються, що там співається України, а не Україна. Тобто "України ні слава, ні воля". Це більше войовничий гімн, який писався, коли не було України", – висловився Михайло Хома.

DZIDZIO охарактеризував Гімн України.

Він додав, що дійшов такого висновку, коли записував гімн з молодіжним оркестром і проаналізував гімни європейських держав.

"Я зробив аналіз гімнів всіх європейських держав, прослухав, як у них, і як у нас в різних варіантах виконаннях. Зрозумів, що це був би супер-гімн", – зазначив співак.

Воджночас він додав, що офіційний гімн зараз відображає традиції боротьби за незалежність України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше перед широкою публікою Михайло Хома виконав Гімн України на стадіоні "Металіст" в Харкові перед футбольним матчем "Україна-Литва" в жовтні 2019 року. Тоді його виступ викликав бурхливу реакцію в українців. Також DZIDZIO вразив виконанням гімну в центрі Києва на День Незалежності України разом з симфонічним оркестром на Софійській площі.

Українашоушоу-бизнесгрупа DZIDZIOМихайло Хома ("Дзідзьо")