Знаменитий італійський дизайнер Джорджо Армані в суботу, 11 липня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 86 років.

Модельєр за роки своєї творчості зажив слави класика італійської елегантності – без його вечірніх нарядів не обходиться жоден світський раут. Найяскравіші виходи зірок у сукнях від Armani згадував OBOZREVATEL.

Джулія Робертс, Каннський кінофестиваль, 2016

Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера

Енн Хетеуей, Oscar's 2008

Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера

Кейт Бланшетт, Armani Privé, розшите кристалами SWAROVSKI, 2014

Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера

Кейт Мосс, обкладинка британського Vogue 2001 року

Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера

Леді Гага в Giorgio Armani Prive 2010

Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера

Наомі Уоттс, Oscar's 2013

Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера

Ніколь Кідман, Oscar's 2018

Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера

Ріанна, Греммі, 2012

Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера

Ніколь Кідман, Каннський фестиваль, 2014

Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера

Селін Діон, Oscar's 2011

Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера

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