Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера
Джорджо Армані вважається класиком італійської елегантності.
Знаменитий італійський дизайнер Джорджо Армані в суботу, 11 липня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 86 років.
Модельєр за роки своєї творчості зажив слави класика італійської елегантності – без його вечірніх нарядів не обходиться жоден світський раут. Найяскравіші виходи зірок у сукнях від Armani згадував OBOZREVATEL.
Джулія Робертс, Каннський кінофестиваль, 2016
Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера
Енн Хетеуей, Oscar's 2008
Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера
Кейт Бланшетт, Armani Privé, розшите кристалами SWAROVSKI, 2014
Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера
Кейт Мосс, обкладинка британського Vogue 2001 року
Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера
Леді Гага в Giorgio Armani Prive 2010
Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера
Наомі Уоттс, Oscar's 2013
Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера
Ніколь Кідман, Oscar's 2018
Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера
Ріанна, Греммі, 2012
Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера
Ніколь Кідман, Каннський фестиваль, 2014
Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера
Селін Діон, Oscar's 2011
Джорджо Армані – 86: десять знаменитих суконь культового дизайнера
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