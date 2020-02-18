Джону Траволті – 66: як виглядають його дорослі діти

Популярний американський актор Джон Траволта 18 лютого відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 66 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує поглянути, яким був актор у молодості та як зараз виглядають його дорослі діти.

Джон Траволта instagram.com/johntravolta

Джон Траволта народився 18 лютого 1954 року в містечку Інглвуд, штат Нью-Джерсі. Він був молодшим з шести дітей в італійсько-ірландській родині.

Траволта став відомим у 1970-х роках після участі в касових картинах "Лихоманка суботнього вечора" і "Бріолін".

Джон Траволта в молодості wikipedia.org

У 1980-х його акторська кар'єра пішла на спад, але справи покращилися в 1990-х: він з'явився у фільмі "Кримінальне чтиво", за яким пішли "Без обличчя", "Пароль "Риба-меч"", "Реальні кабани", "Лак для волосся" і "З Парижа з любов'ю".

Джон Траволта в молодості Pinterest

Джон Траволта в молодості Pinterest

Джон Траволта в молодості Pinterest

Що стосується особистого життя Джона Траволти, з 1991 року він одружений на актрисі Келлі Престон. У їхньому шлюбі народилося троє дітей: сини Джетт (1992) і Бенджамін (2010) і дочка Елла Блю (2000).

Джон Траволта і його дружина Келлі Престон Pinterest

Старший син Джона Траволти, Джетт Траволта, загинув під час новорічних канікул 2 січня 2009 року у віці 16 років, перебуваючи у ванній кімнаті в домі сім'ї на Багамських островах.

Юнак помер через епілептичний припадок, викликаний гарячковим захворюванням синдром Кавасакі. Зараз йому могло бути 26...

Джетт Траволта Getty Images

Дочці Джона Траволти, Еллі Блю зараз 19 років. Багато хто говорить, що зовні вона є копією свого батька.

Дівчина так само, як і її батьки, будує кар'єру в кіно.

Третя дитина Траволти, син Бенджамін, народився 24 листопада 2010 року. Зараз йому 9 років. Для подружжя народження третьої дитини стало великим кроком після втрати Джетта.

Актор і його дружина регулярно відвідують сімейного психолога; за словами Траволти, терапія допомогла їхньому шлюбу.

Крім того, відомо, що Джон Траволта та його дружина Келлі належать до секти саєнтологів (саєнтологія – система вірувань і практик, яка виходить з уявлення про те, що людина є духовною істотою, що живе не одне життя).

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