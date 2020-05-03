Джонсон після перемоги над коронавірусом дав синові несподіване ім'я

29 квітня у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який недавно перехворів на коронавірус, народився син. Дитину назвали на честь лікарів, які врятували йому життя.

Повне ім'я новонародженого – Вілфред Лоурі Ніколас. Про це пише Sky News.

Як зазначається, першу частину імені вибрали на честь діда Джонсона, Лорі – діда його нареченої Керрі Симондс, а Ніколас – імена двох лікарів, Ніка Прайса і Ніка Харта, які лікували Джонсона від COVID-19.

"Представляю вам Вілфреда Лоурі Ніколаса Джонсона, який народився 29 квітня 2020 року о дев'ятій годині ранку. Ім'я Вілфред – на честь дідуся Бориса, Лоурі – на честь мого діда, а Ніколас – на честь лікарів Ніка Прайса і Ніка Харта, які минулого місяця врятували Борису життя", – повідомила Симондс.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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