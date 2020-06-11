Джолі задумала віддати дітей Пітту: що сталося

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі має намір віддати дітей своєму колишньому чоловіку Бреду Пітту, оскільки хоче відпочити після самоізоляції.

Вона планує поїхати у відпустку, заявив анонімний інсайдер виданню Globe.

Зазначається, що Джолі насилу справляється зі своїми дітьми і дуже від них втомилася.

Анджеліна Джолі з дітьми

"Енджі повільно божеволіє від того, що не може подорожувати під час пандемії. Їй це необхідно для душі. А ще їй хочеться побути наодинці з собою. Їй вже не по собі від усього, що відбувається навколо неї в Лос-Анджелесі. Вона відчайдушно прагне перерви", – сказало джерело видання.

Інсайдер також розповів, що Джолі навіть не проти тимчасово віддати дітей колишньому чоловікові Бреду Пітту. Ймовірно, це допоможе їй відпочити.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анджеліна Джолі заявила, що дві її дочки піддалися хірургічному втручанню.

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