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3 лютого • оновлено в 13:12
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Дженніфер Лопес пікантним трюком довела до крику відомого танцюриста

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Співачка Дженніфер Лопес виступила на Hard-Rock stadium в Майамі, де виконала запальний трюк.

Артистка на колінах проковзала по сцені у напрямку камери, при цьому широко розсуваючи ноги. Таким чином, Джей Ло на швидкості продемонструвала глядачам внутрішню частину своїх стегон крупним планом.

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес

Уривок з виступу співачка опублікувала в на своїй сторінці в Інстаграм.

І там же, в коментарях відомий американський танцюрист Тревіс Уолл зізнався, що таке ковзання викликало у нього бурхливу реакцію.

"Я буквально кричав, коли ви так ковзали", - заявив він Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес пікантним трюком довела до крику відомого танцюриста

Тревіс Майкл Уолл – танцюрист з США, викладач і хореограф, який спеціалізується на сучасних танцях і джазовому танці. Чоловік є відкритим геєм, це може бути однією з причин, чому він скрикнув від танцювального номера гарячої латиноамериканки.

Пропонуємо подивитися повний виступ Джей Ло і Шакіри на Hard-Rock stadium:

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