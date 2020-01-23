Джастін Тімберлейк після інтрижки на стороні намагається врятувати свій шлюб

Популярний співак Джастін Тімберлейк зіткнувся з проблемами в шлюбі через те, що його дружина Джессіка Біль підозрює чоловіка у зраді.

У грудні Тімберлейка застукали за фліртом з красунею Алішею Уейнрайт і тепер артист відчайдушно намагається врятувати свій шлюб, пише Cosmopolitan.

Оскільки Джессіка як і раніше підозрює Джастіна у невірності, це негативно відбивається на їхніх стосунках. Пара вирішила пройти курс сімейної психотерапії, щоб спробувати відновити взаємну довіру.

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У грудні Джастін Тімберлейк виправдовувався за свою витівку – він запевняв, що був п'яний, тому на людях ніжно воркував зі своєю колегою Алішею Уейнрайт, поки вони були в Новому Орлеані на зйомках.

Аліша Уейнрайт

Цей інцидент спровокував в соцмережах бурю критики на адресу одруженого співака, а його дружина досі підозрює Тімберлейка у зраді, проте він це заперечує.

Тепер Джастін Тімберлейк і Джессіка Біль спробують врятувати свій шлюб за допомогою сімейного психотерапевта.

"Джастін точно знає, що саме Джессіка хоче почути, щоб згладити стрес. Вони вирішили, що це конструктивно для їх відносин... Джастін щосили намагається проявити себе з хорошої сторони", - сказало джерело, знайоме з внутрішньосімейними проблемами зоряної пари.

Джессіка Біль і Джастін Тімберлейк

Джессіка Біль і Джастін Тімберлейк

Джессіка Біль і Джастін Тімберлейк одружені з 2012 року.

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