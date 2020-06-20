Українська співачка Джамала вдруге стала мамою. Так, у зірки та її чоловіка Бекіра Сулейманова народився син.

Радісною новиною поділилася сама Джамала на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото з київського пологового будинку "Лелека".

"Селям Алейкум! Ласкаво просимо в наш бенд! Мій другий принц – Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк", – написала Джамала.

Джамала народила сина (Instagram-аккаунт Джамали)

Шанувальники просто розсипалися в привітаннях під постом Джамали.

Джамала вдруге стала мамою. Фото

Джамала вдруге стала мамою. Фото

Джамала вдруге стала мамою. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Джамала вразила виконанням пісні Arcade під час другого півфіналу онлайн-концерту Євробачення-2020.