"До мурашок, браво!" Джамала та Alyona Alyona випустили спільну пісню і кліп

Українська співачка Джамала і хіп-хоп виконавиця ALYONA ALYONA представили нову спільну пісню "Жалі", а також опублікували кліп на неї.

Відповідний ролик був розміщений на YouTube-каналі Джамали. Зазначимо, що співачка на особистій сторінці в Instagram пояснила, про що пісня і свій вибір партнера по дуету (відео дивіться нижче).

Джамала і ALYONA ALYONA Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала Скріншот з відео

"Це пісня про жалі. Всі книги про досягнення успіху, шлях до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них... Ідея пісні й мелодія прийшли до мене дуже швидко, протягом декількох хвилин. В середині композиції мені захотілося додати хіп-хоп частину – душевну та зі змістом. Я запропонувала написати та виконати її ALYONA ALYONA, оскільки поважаю і люблю її творчість", – прокоментувала Джамала.

Джамала Скріншот з відео

ALYONA ALYONA Скріншот з відео

До речі, саме Джамала написала музику до цього треку, а текст – це результат спільної творчості Джамали, ALYONA ALYONA, Тетяни Мілімко і Володимира Макарівського.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від спільної роботи зірок. Вони написали, що "пісня чуттєва, глибока й осмислена". А кліп – "до мурашок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хіп-хоп виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, випустила кліп на сингл "Дикі танці".

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