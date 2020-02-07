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8 лютого • оновлено в 08:04
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"До мурашок, браво!" Джамала та Alyona Alyona випустили спільну пісню і кліп

7.9т
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Українська співачка Джамала і хіп-хоп виконавиця ALYONA ALYONA представили нову спільну пісню "Жалі", а також опублікували кліп на неї.

Відповідний ролик був розміщений на YouTube-каналі Джамали. Зазначимо, що співачка на особистій сторінці в Instagram пояснила, про що пісня і свій вибір партнера по дуету (відео дивіться нижче).

Джамала і ALYONA ALYONA

Джамала і ALYONA ALYONA

Фото: instagram/jamalajaaa

Джамала

Джамала

Скріншот з відео

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"Це пісня про жалі. Всі книги про досягнення успіху, шлях до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них... Ідея пісні й мелодія прийшли до мене дуже швидко, протягом декількох хвилин. В середині композиції мені захотілося додати хіп-хоп частинудушевну та зі змістом. Я запропонувала написати та виконати її ALYONA ALYONA, оскільки поважаю і люблю її творчість", – прокоментувала Джамала.

Джамала

Джамала

Скріншот з відео

ALYONA ALYONA

ALYONA ALYONA

Скріншот з відео

До речі, саме Джамала написала музику до цього треку, а текст – це результат спільної творчості Джамали, ALYONA ALYONA, Тетяни Мілімко і Володимира Макарівського.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від спільної роботи зірок. Вони написали, що "пісня чуттєва, глибока й осмислена". А кліп – "до мурашок".

"До мурашок, браво!" Джамала та Alyona Alyona випустили спільну пісню і кліп
"До мурашок, браво!" Джамала та Alyona Alyona випустили спільну пісню і кліп
"До мурашок, браво!" Джамала та Alyona Alyona випустили спільну пісню і кліп
"До мурашок, браво!" Джамала та Alyona Alyona випустили спільну пісню і кліп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хіп-хоп виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, випустила кліп на сингл "Дикі танці".

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
ALYONA ALYONA Джамала
Місце
Україна
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Коментарі
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Цікаво
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Комментарии на сайте не модерированы
Junio Van
Junio Van
редкий трэш!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Жамала же мусульманка. Как она может петь со свининой?
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1
2
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Аж сала захотелось, глядя на мощную украинку.
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3
1

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