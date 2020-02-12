Головна Новини
12 лютого • оновлено в 13:32
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Джамала вагітна вдруге: у співачки підтвердили чутки

1.7т
Читати матеріал російською

Українська співачка, переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016 Джамала чекає на другу дитину.

Артистка зробила чуттєве зізнання на особистій сторінці в Instagram, в якому зазначила, що вона "знову не сама". Незабаром інформацію про вагітність підтвердила і піар-менеджерка Джамали, пише видання Крим.Реалії.

Джамала

Джамала

Прямий

Новини
"До мурашок, браво!" Джамала та Alyona Alyona випустили спільну пісню і кліп

"Мені здавалося, у любові є межа, яка всім нам дана... Але ти постукав, дав знак, що тут, присоромив мене, що я знов не сама. І зі всесвітом всередині чекаю на тебе", – зворушливо поділилася виконавиця з фоловерами і додала: "це диво, яке дарує Всевишній".

Мені здавалося, у любові є межа, границя, яка всім нам дана, Як зважена крупа, норма. Але ти постукав, дав знак, що тут, присоромив мене, що я знов не сама. І в секунду розширив простори любові, що так часто ми самі собі призначаємо. І із всесвітом всередині чекаю на тебе, Та що там - душі не чаю. Ні, неможливо стати більш досвідченими і навіть звикнути. Це чудо, яке дарує Всевишній! ⠀ # masallah👀

Публікація від Jamala (@jamalajaaa)

Відзначимо, 27 березня 2018 року Джамала народила свого первістка – Еміра-Рахмана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала розповіла, що має намір піти у творчу відпустку, аби присвятити всю себе чоловікові і дітям. Також артистка уточнила, що вони з чоловіком Бекіром Сулеймановим давно мріяли про другу дитину.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Джамала
Теги
діти шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А почему она на русском пишет?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Эмира-Рахмана? Чому не Слава-Украине? Второго хоть Чий-Крим назовёт?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги