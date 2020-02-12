Джамала вагітна вдруге: у співачки підтвердили чутки

Українська співачка, переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016 Джамала чекає на другу дитину.

Артистка зробила чуттєве зізнання на особистій сторінці в Instagram, в якому зазначила, що вона "знову не сама". Незабаром інформацію про вагітність підтвердила і піар-менеджерка Джамали, пише видання Крим.Реалії.

Джамала Прямий

"Мені здавалося, у любові є межа, яка всім нам дана... Але ти постукав, дав знак, що тут, присоромив мене, що я знов не сама. І зі всесвітом всередині чекаю на тебе", – зворушливо поділилася виконавиця з фоловерами і додала: "це диво, яке дарує Всевишній".

Відзначимо, 27 березня 2018 року Джамала народила свого первістка – Еміра-Рахмана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джамала розповіла, що має намір піти у творчу відпустку, аби присвятити всю себе чоловікові і дітям. Також артистка уточнила, що вони з чоловіком Бекіром Сулеймановим давно мріяли про другу дитину.

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