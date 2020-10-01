Джамала і Pianoбой викликали захват мережі кліпом на пісню "Ендорфіни". Відео

Популярні українські музиканти Джамала та Pianoбой (Дмитро Шуров) презентували зворушливий кліп на пісню "Эндорфины".

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі Джамали. У ролику артисти з'явилися в лляних вбраннях в полі. Вони танцювали на кавовому столику з дуба і випромінювали легкість та закоханість (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

"На перший погляд, може здатися, що це історія про те, як я люблю пити каву. Але ні! Наше відео про кохання, дружбу та самотність. Ми знімали майже без перерв з п'ятої ранку до дев'ятої вечора. Це були складні зйомки: було дуже холодно, весь час потрібно було ловити світло... Але в підсумку я дуже задоволена результатом", – прокоментувала прем'єру Джамала.

Дмитро Шуров водночас повідомив, що не є "великим фанатом" зйомок та красивої картинки, адже для нього важливіше звук. Але, за його словами, у випадку з "Ендорфіни" все вийшло само собою і зазначив, що йому було приємно взяти участь у зйомках кліпу.

"Взагалі-то я не великий фанат зйомок і як такого красивого візуалу. Я аудіал, для мене картинка – вторинна. Тому обожнюю кліпи, в яких мене немає в кадрі. Але у випадку з "Ендорфінами" все вийшло якось само собою. Ось я вже в лляному білому костюмі йду по полю, а ось кавовий стіл перетворюється в стійку для піаніно – і все, мене захопила магія ендорфінів і голоси Джа. Це легка і дуже музична пісня: її треба слухати, сидячи на борту яхти. Ну або танцювати під неї з коханою людиною біля каміна. І нехай будуть з нами ендорфіни!" – висловився Шуров.

Шанувальники прийшли в захват від нової відеороботи музикантів. Своїми емоціями користувачі поділилися в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Тіна Кароль презентувала кліп-трилогію під назвою "Найти своих". Прем'єра мініфільму відбулася 18 вересня на офіційному YouTube-каналі артистки. У відеоряд увійшли три головні пісні з альбому співачки: "Найти своих", "Лодочка" і "Небо".