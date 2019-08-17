"Дякую, наставнику!" Українські зірки зворушливо привітали Скрябіна з днем народження

Українські зірки до дня народження лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка згадали, яким він був за життя.

Артисти опублікували пам'ятні фото або відео з музикантом, а за пару днів до цього записали зворушливий ролик в пам'ять про легенду (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Лідер партії "Голос", фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук показав дуже старий знімок, на якому вони зображені разом багато років тому. "Сьогодні день народження Кузьми Скрябіна. Згадав, як воно було раніше. Перша пісня Скрябіна в моїй пам'яті – Птахи", – написав він.

Українська співачка і продюсер, Наталія Могилевська поділилася зворушливим роликом, на якому Кузьменко дарує їй величезну зв'язку повітряних куль. "Люблю тебе, друже", – підписала вона.

Український дизайнер Андре Тан подякував легендарному музиканту за життєвий урок. "Сьогодні міг би святкувати свій 51 рік, мій друг і колега Кузьма! Ти дуже багато чого мене навчив у житті: не звертати увагу на злети й падіння і завжди перебувати в стані "дзен"! З днем народження, мій наставник Кузьма", – написав він.

Популярний український поп-співак DZIDZIO (Михайло Хома): "З днем народження, Кузьма. Дякую тобі".

Народна артистка України, співачка Ірина Білик: "Андрій ... Андрюша ... Кузьма ... Так добре, що були ці хвилини в нашому житті! Завжди буду вдячна тобі за любов до життя, правди, до пісні та людей", – написала вона.

Український музикант Ivan NAVI (Іван Сяркевич): "Вічна пам'ять загиблим від того, що вони висловлювали свої думки", – написав артист.

За пару днів до дня народження Скрябіна на YouTube-каналі Люкс Фм вийшов спецвипуск програми СЛАВА +, в якому зірки згадали про легендарного музиканта. Зокрема, Наталія Могилевська, Ірина Білик, Руслана, Ігор Кондрадюк, Дзідзьо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого 2015 року Кузьменко розбився в автокатастрофі, коли повертався з концерту в Кривому Розі. Щорічно в день смерті і день народження українці зворушливо згадують музиканта.

До дня народження музиканта OBOZREVATEL згадав всі версії про його загибель, які поширювалися за останні роки, а також пророчу пісню Кузьми.

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