Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров прокоментував звернення президента РФ Володимира Путіна, в якому той пообіцяв народу авіаційний парад в День перемоги та салют.

Так, на своїй сторінці в Instagram музикант опублікував новий вірш. У ньому він іронічно зазначив, що "літаки, звичайно ж, підбадьорять росіян".

Сергій Шнуров Фото: instagram / shnurovs

Далі наводимо текст вірша мовою оригіналу:

День наш к концу уже катился,

Общались мы обрывками из фраз.

Ты слышал, снова Путин обратился?

Не слышал. Нет. В кого на этот раз?

В наездника, спортсмена, рыболова,

На дно ныряльщика, врача или певца?

Я занят был приготовлением плова.

И вылетел из жизни слегонца.

Нет, был в костюме, тон держал без фальши.

И голос был его для всех, для нас целебен,

– "Народ мой, – отдыхайте дальше!

На праздники, вам самолетов в небе,

Я подарю". Да, это было щедро.

Спасибо, самолеты нас взбодрят!

Зарукоплещут депутаты ЕдРо

И выберут – подряд и не подряд.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірусу.

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