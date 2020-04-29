Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров прокоментував звернення президента РФ Володимира Путіна, в якому той пообіцяв народу авіаційний парад в День перемоги та салют.
Так, на своїй сторінці в Instagram музикант опублікував новий вірш. У ньому він іронічно зазначив, що "літаки, звичайно ж, підбадьорять росіян".
Сергій Шнуров
Фото: instagram / shnurovs
Далі наводимо текст вірша мовою оригіналу:
День наш к концу уже катился,
Общались мы обрывками из фраз.
Ты слышал, снова Путин обратился?
Не слышал. Нет. В кого на этот раз?
В наездника, спортсмена, рыболова,
На дно ныряльщика, врача или певца?
Я занят был приготовлением плова.
И вылетел из жизни слегонца.
Нет, был в костюме, тон держал без фальши.
И голос был его для всех, для нас целебен,
– "Народ мой, – отдыхайте дальше!
На праздники, вам самолетов в небе,
Я подарю". Да, это было щедро.
Спасибо, самолеты нас взбодрят!
Зарукоплещут депутаты ЕдРо
И выберут – подряд и не подряд.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірусу.
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