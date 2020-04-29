Головна Новини
29 квітня • оновлено в 11:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Дякую, літаки нас підбадьорять!" Шнуров розгромив Путіна за парад в День Перемоги

4.3т
Читати матеріал російською

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров прокоментував звернення президента РФ Володимира Путіна, в якому той пообіцяв народу авіаційний парад в День перемоги та салют.

Так, на своїй сторінці в Instagram музикант опублікував новий вірш. У ньому він іронічно зазначив, що "літаки, звичайно ж, підбадьорять росіян".

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

Фото: instagram / shnurovs

Далі наводимо текст вірша мовою оригіналу:

День наш к концу уже катился,

Общались мы обрывками из фраз.

Ты слышал, снова Путин обратился?

Не слышал. Нет. В кого на этот раз?

В наездника, спортсмена, рыболова,

На дно ныряльщика, врача или певца?

Я занят был приготовлением плова.

И вылетел из жизни слегонца.

Нет, был в костюме, тон держал без фальши.

И голос был его для всех, для нас целебен,

"Народ мой, отдыхайте дальше!

На праздники, вам самолетов в небе,

Я подарю". Да, это было щедро.

Спасибо, самолеты нас взбодрят!

Зарукоплещут депутаты ЕдРо

И выберут подряд и не подряд.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірусу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Володимир Путін Сергій Шнуров
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
0
11
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А где опущенное маринов? Без него не смешно)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
При Парашэнка такого небыло! Слава Укроине!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
быд-лу срасеи нужно хлеба и зрелищ. хозяин сруских холопов хлеб не обещал, смотрите самолеты
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
Князь Всея Киевской Руси, не переживай и на твоей улице праздник будет ! Гей парад у вас не кто не отменял просто перенесли,раслабь булки.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавірусу.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги