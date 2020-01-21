Два роки без сексу: хто такий новий хлопець Ольги Бузової і з ким вона була раніше

Російська телеведуча, співачка, колишня учасниця і ведуча реаліті-шоу "Дом-2" Ольга Бузова 20 січня відзначила свій день народження.

Так, їй виповнилося 34 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив нагадати своїм читачам, як вона виглядала на зорі своєї кар'єри, як складалася її особисте життя і хто її новий хлопець.

vokrug.tv

Ольга Бузова народилася 20 січня 1986 року в Санкт-Петербурзі в родині військовослужбовця Ігоря Бузова і стоматолога Ірини Бузової. У неї є молодша сестра Анна.

У 2004 році, коли Ользі Бузовій було 18 років, вона потрапила на телешоу "Дом-2". Там вона протягом двох років зустрічалася з шоуменом Романом Третьяковим.

Ольга Бузова в "Дом-2" Pinterest

У 2008 році Бузова перекваліфікувалася у співведучу, додатково зайнявши посаду шеф-редактора журналу "Світ реаліті-шоу. "Дом-2"". На той момент передачу вели Ксенія Бородіна і Ксенія Собчак.

Попутно з участю в реаліті-шоу Ольга зуміла з червоним дипломом закінчити університет, а після цього випустити дві авторські книги "Справа в шпильці. Поради стильної блондинки" і "Роман з Бузовою". Також вона відкрила в собі любов до музики.

Ольга Бузова і Роман Третьяков Pinterest

Її першою роботою став сингл "Не забувай", випущений спільно з популярним репером T-killah. Також на її рахунку – участь у "Танці з зірками", декількох фільмах, серіалах, програмах і навіть театральних постановках. Крім того, Ольга Бузова випустила кілька колекцій одягу спільно з брендом С&С.

З 2013 року Ольга і її сестра Анна Бузова є власниками бренду прикрас Bijoux і мережі магазинів Bijoux Room.

Що стосується особистого життя Ольги Бузової, відомо, що вона була одружена з футболістом Дмитром Тарасовим. Чутки про їхній роман пішли ще в 2011 році, коли Тарасов був одружений, у його шлюбі підростала донька.

Через два місяці після знайомства Дмитро і Ольга поїхали відпочивати в Дубай, де він зробив їй пропозицію. Весілля відбулося в червні 2012 року. Церемонія пройшла в колі родичів і найкращих друзів.

Дмитро Тарасов та Ольга Бузова vokrug.tv

Дмитро Тарасов та Ольга Бузова

Через чотири роки, в кінці 2016 року, сімейне життя Ольги Бузової закінчилася скандальним розлученням. У пресі висувалися різні причини, такі як постійні зради футболіста і проблеми зі здоров'ям Бузової, а також її небажання мати дітей.

Однак, як відомо, Дмитро Тарасов незабаром після розлучення з ведучою одружився на моделі Анастасії Костенко. 10 липня 2018 року в них народилася дочка Мілана.

Ольга Бузова Pinterest

Ольга Бузова після розлучення довго не могла знайти щастя в особистому житті. Вона навіть взяла участь у жіночій версії програми "Холостяк" – "Заміж за Бузову", проте після закінчення зйомок Ольга розчарувалася в своєму фаворитові і розійшлася з ним. Ведуча якось зізналася, що довгий час обходиться без сексу.

"Я два роки утримання порушила! Можливо, це була одна ніч, можливо, кілька", – сказала Бузова в червні 2019 року.

instagram.com/buzova86

Так, ходили чутки про роман Ольги Бузової з музикантами Льошею Свіком і Олегом Маямі. У 2018 році шоумен і зірка Comedy Club Тимур Батрутдінов заявляв про свою симпатію до Бузової, пообіцявши одружитися на ній. Пара відпочивала разом на приватному, закритому острові Таїланду і показувала провокаційні знімки.

instagram.com/buzova86

У липні 2019 року Бузова несподівано заявила, що готова вийти заміж за Батрутдінова, тим більше, що вони пообіцяли один одному це зробити, якщо через п'ять років не знайдуть собі пари.

А в серпні 2019 року в мережі заговорили про те, що у Бузової стосунки з блогером Давидом Манукяном. На той момент Давив знявся в кліпі Ольги "Лайкер". Незабаром в Інстаграмі зірки стали з'являтися їхні спільні фотографії і постановочні ролики.

instagram.com

instagram.com

У грудні 2019 роки сама Ольга Бузова підтвердила свій роман: "Я нікому про це не говорила, бо, можливо, щастя дійсно любить тишу. Я не знаю, наскільки у мене вийде це зберегти, тому що я артист, моє життя завжди на виду. Це такий маленький світ, який я зберігаю і оберігаю. Ми живемо разом. Я пропустила літери "В" і "Г". І до мене прийшов "План Д". Його звати Давид", – сказала вона в ефірі шоу "План Б" Тимуру Батрутдінову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ольга Бузова засвітила величезну діамантову обручку на правій руці. Також раніше в мережі поширили інформацію, нібито Ольга Бузова вагітна від Давида Манукяна. Більш того, анонімні інсайдери заявили, що співачка і блогер зробили однакові тату.

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