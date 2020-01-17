"Дуже страшна ситуація": зірка "Моєї прекрасної няні" висловилася про стан Заворотнюк

Російська актриса Катерина Дубакіна, яка зіграла Машу Шаталіну в серіалі "Моя прекрасна няня", прокоментувала стан Анастасії Заворотнюк.
Так, в інтерв'ю КП Катерина зізналася, що стежить за ситуацією навколо Анастасії Заворотнюк.
Катерина Дубакіна
kakprosto.ru
Однак, за словами актриси, їй би не хотілося обговорювати хворобу колеги:
"Дуже страшна ситуація. Але це дуже слизький момент... Мені б не хотілося обговорювати його детально. Поясню. Що б я зараз не сказала, це буде виглядати, як спроба вхопитися за тему, яку обговорюють. А це некоректно. Я б не стала. Можу тільки побажати здоров'я Насті і сил її близьким".
Анастасія Заворотнюк і Катерина Дубакіна
кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"
Анастасія Заворотнюк
КП
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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