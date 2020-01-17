"Дуже страшна ситуація": зірка "Моєї прекрасної няні" висловилася про стан Заворотнюк

Російська актриса Катерина Дубакіна, яка зіграла Машу Шаталіну в серіалі "Моя прекрасна няня", прокоментувала стан Анастасії Заворотнюк.

Так, в інтерв'ю КП Катерина зізналася, що стежить за ситуацією навколо Анастасії Заворотнюк.

Катерина Дубакіна kakprosto.ru

Однак, за словами актриси, їй би не хотілося обговорювати хворобу колеги:

"Дуже страшна ситуація. Але це дуже слизький момент... Мені б не хотілося обговорювати його детально. Поясню. Що б я зараз не сказала, це буде виглядати, як спроба вхопитися за тему, яку обговорюють. А це некоректно. Я б не стала. Можу тільки побажати здоров'я Насті і сил її близьким".

Анастасія Заворотнюк і Катерина Дубакіна кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

Анастасія Заворотнюк КП

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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