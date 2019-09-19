"Дуже схожа на сестру!" Молодша Фріске вразила мережу весільним фото

Сестра покійної російської співачки Жанни Фріске Наталія поділилася з шанувальниками ніжним знімком.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Наталія позувала в сукні, яка нагадує весільну.

"Мені так подобається ця фотосесія. Спасибі дівчаткам за красу", — написала Фріске.

Жанна і Наталія Фріске Фото: cosmo.ru

Наталія Фріске Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Наталії. Вони написали, що вона дуже схожа на покійну Жанну.

Раніше OBOZREVATEL в честь 4-ї річниці смерті Жанни Фріске розповів, як жила і боролася зі смертю співачка.

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