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20 вересня • оновлено в 03:50
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"Дуже схожа на сестру!" Молодша Фріске вразила мережу весільним фото

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Сестра покійної російської співачки Жанни Фріске Наталія поділилася з шанувальниками ніжним знімком.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Наталія позувала в сукні, яка нагадує весільну.

"Мені так подобається ця фотосесія. Спасибі дівчаткам за красу", — написала Фріске.

"Дуже схожа на сестру!" Молодша Фріске вразила мережу весільним фото

Жанна і Наталія Фріске

Фото: cosmo.ru

"Дуже схожа на сестру!" Молодша Фріске вразила мережу весільним фото

Наталія Фріске

Фото з Instagram

Новини
У мережі з'явилися весільні фото учасниці скандального дуету ANNA MARIA

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Наталії. Вони написали, що вона дуже схожа на покійну Жанну.

"Дуже схожа на сестру!" Молодша Фріске вразила мережу весільним фото
"Дуже схожа на сестру!" Молодша Фріске вразила мережу весільним фото
"Дуже схожа на сестру!" Молодша Фріске вразила мережу весільним фото
"Дуже схожа на сестру!" Молодша Фріске вразила мережу весільним фото

Раніше OBOZREVATEL в честь 4-ї річниці смерті Жанни Фріске розповів, як жила і боролася зі смертю співачка.

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Особа
Наталія Фріске
Місце
Росія
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