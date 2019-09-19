"Дуже схожа на сестру!" Молодша Фріске вразила мережу весільним фото

Сестра покійної російської співачки Жанни Фріске Наталія поділилася з шанувальниками ніжним знімком.
Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Наталія позувала в сукні, яка нагадує весільну.
"Мені так подобається ця фотосесія. Спасибі дівчаткам за красу", — написала Фріске.
Жанна і Наталія Фріске
Фото: cosmo.ru
Наталія Фріске
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Наталії. Вони написали, що вона дуже схожа на покійну Жанну.
Раніше OBOZREVATEL в честь 4-ї річниці смерті Жанни Фріске розповів, як жила і боролася зі смертю співачка.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!