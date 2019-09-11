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12 вересня • оновлено в 07:01
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"Дуже повна, волосся ніби немає": з'явилися моторошні дані про здоров'я Заворотнюк

18.3т Читати матеріал російською

Популярна в Росії актриса, яка зіграла головну роль у серіалі "Моя прекрасна няня", Анастасія Заворотнюк після чуток про рак шокувала змінами в зовнішньому вигляді.

Подробицями поділилися жителі елітного котеджного селища Крекшино в Новій Москві, пише "Комсомольская правда".

"Так, хворіє. Зараз начебто поклали в лікарню. А до цього, влітку, вдома була. Але в селищі її майже не бачили, я думала, в Америку до доньки полетіла. Але потім бачу Валя плаче постійно. У Насті, каже, сильно голова болить, спати не може. А потім я і Настю побачила. Чесно сказати, навіть не впізнала. Адже вона завжди худенька була, статуеточка. А тут така повна, зовсім інша людина. і волосся її розкішного начебто немає, косиночка на голові. Це все від ліків. Дай бог, щоб вона видужалатреба б до церкви зайти, свічку за здоров'я поставити. У неї ж дочка зовсім маленька, ще й року немає", – розповіла сусідка актриси.

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Анастасія Заворотнюк: з'явилися моторошні дані про здоров'я

Анастасія Заворотнюк: з'явилися моторошні дані про здоров'я

ptoday.ru

Жінка зазначила, що зміни помітні і на ділянці, якою володіє сім'я Заворотнюк. Доглянуті раніше газон і сад перетворилися на зарості. "Їм зараз не до цього", – додала сусідка.

Заворотнюк живе у котеджному селищі Крекшино

Заворотнюк живе у котеджному селищі Крекшино

Як писав OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання.

Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.

Незабаром представниця Заворотнюк Марина Потапова спростувала інформацію про те, що у артистки діагностований рак мозку і списала все на депресію.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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