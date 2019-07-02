"Дуже красива": солістка гурту KAZKA блиснула фігурою на відпочинку

Солістка гурту КАZKA Олександра Зарицька показала яскраві знімки зі свого відпочинку. Так, артистка позувала в купальнику на тлі пальм і лежачи в гамаку.

Фото артистка розмістила на офіційній сторінці гурту в Instagram.

24СМІ

"Можна дивитися на хвилі вічність, ви згодні? Куди мрієте поїхати? Що побачити?" – підписала фото артистка.

"Краса", "Мрію з тобою поїхати і побачити край світу", "Сашо, ти дуже красива". "Хочу на ваш концерт", "Я мрію побачити вас вживу", – пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трек гурту KAZKA "Плакала" увійшов до дебютного альбому "Карма". Він став хітом в Україні та поза її межами. В YouTube пісня зібрала кілька десятків млн переглядів, що зробило її найуспішнішою серед україномовних хітів.

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