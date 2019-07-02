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"Дуже красива": солістка гурту KAZKA блиснула фігурою на відпочинку

1.1тЧитати матеріал російською

Солістка гурту КАZKA Олександра Зарицька показала яскраві знімки зі свого відпочинку. Так, артистка позувала в купальнику на тлі пальм і лежачи в гамаку.

Фото артистка розмістила на офіційній сторінці гурту в Instagram.

"Дуже красива": солістка гурту KAZKA блиснула фігурою на відпочинку

24СМІ

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"Можна дивитися на хвилі вічність, ви згодні? Куди мрієте поїхати? Що побачити?" – підписала фото артистка.

"Краса", "Мрію з тобою поїхати і побачити край світу", "Сашо, ти дуже красива". "Хочу на ваш концерт", "Я мрію побачити вас вживу", – пишуть у мережі.

"Дуже красива": солістка гурту KAZKA блиснула фігурою на відпочинку
"Дуже красива": солістка гурту KAZKA блиснула фігурою на відпочинку
"Дуже красива": солістка гурту KAZKA блиснула фігурою на відпочинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, трек гурту KAZKA "Плакала" увійшов до дебютного альбому "Карма". Він став хітом в Україні та поза її межами. В YouTube пісня зібрала кілька десятків млн переглядів, що зробило її найуспішнішою серед україномовних хітів.

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Особи
Саша ЗарицькаKAZKA
Місце
Україна
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Поет хорошо...даже в рф...слушают...но про фигуру автор мог бы и не писать.
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