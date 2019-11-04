"Думають д*пою!" Кондратюк закликав заборонити гастролі в Україні фанатів Путіна

Відомий продюсер Ігор Кондратюк закликав СБУ не допустити виступів у Києві іноземних артистів, що порушили закони України.

Про це Кондратюк сказав у ефірі ObozTV. Йшлося, зокрема, про два концерти, анонсовані на листопад. У Києві планує виступити шведський музикант Dr. Alban, внесений до бази "Миротворець" після гастролей у окупованому Криму, а також російська співачка Любов Успенська, яка називала президента РФ Володимира Путіна своїм кумиром.

"Я скажу, що Баканов (Іван Баканов, чинний глава СБУ. – Ред.) ще про це не знає. Він не розібрався. Він так само розбирається в СБУ, як я в тонкощах квантової теорії струн", – заявив Кондратюк.

"Албан виступав в Криму? Ну й живи там, ти не маєш права в'їжджати на територію України, ти порушив наші закони. Якщо іноземці, які порушили наші закони, включно з Любою-Любонькою, можуть вільно робити в Україні що завгодно – отже, і наші так звані сепаратисти можуть робити що завгодно. Це ганебно. Це означає, люди (в СБУ. – Ред.) не на своєму місці. Це означає, люди думають д*пою. Що я вам можу ще веселого сказати?" – обурився він.

На думку продюсера, у нинішній ситуації більше дурості, ніж "зради".

"Це відбувається виключно тому, що хтось у СБУ вирішив, що закони України можна порушувати", – вважає Кондратюк.

Він нагадав, що Доктор Албан прибував до Криму не через українські пункти пропуску, а літаком із РФ.

"Ця людина в принципі не може виступати в Україні! Скажіть це комусь у СБУ, якщо є контакти. У мене немає, можу тільки казати про це в ефірі", – різко додав шоумен.

Успенська і Dr. Alban безперешкодно виступлять в столиці України?

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кондратюк жорстко пройшовся і по українських гастролерах у Росії: він запропонував виписувати їм великі штрафи або позбавляти громадянства.

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