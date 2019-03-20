МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Думали вагітна": Каменських здивувала фанатів відвертим фото

Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під псевдонімом NK, здивувала шанувальників новим знімком. Так, вона опублікувала фото на якому позує в білому боді.

Деякі фоловери артистки зазначили, що їм набридли одноманітні і відверті фото зірки, а деякі, навпаки, захопилися фігурою Каменських.

"Думали вагітна": Каменських здивувала фанатів відвертим фото

instagram.com/kamenskux

Новини
"Співати більше нічим": Ваєнга повідомила про серйозну хворобу і скасувала концерти

Друзі, хочу поділитися з вами дуже радісною і важливою для мене новиною! Ми з @ kasta.ua випустили нову весняну колекцію @nksport_for_you 🥰 І це щось неймовірне! Ми втілили в ній все своє натхнення, найсміливіші ідеї і звичайно ж, ваші побажання. Тому що ви і є моє натхнення. Кожна дівчинка, яка йде до своєї мрії - моя мотивація! Саме для вас і створюється #nksport! 💪🏃🏻♀️ ⠀ І ще один приємний сюрприз - перші три дні продажів знижка на всі товари 15% ❗️ ⠀ Швидше заходите на сайт по посиланню в моєму профілі, знайомтеся з новинками і обов'язково діліться зі мною своїми впечатленіемі🔥 ⠀ Всім бажаю чарівної весни, знайти свою форму і щоб у кожній була # попакакукім 🍑

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Ми думали ти вагітна", "Настя! Ти задовбала своєю дупою", "Ідеальна! Але пора вже йти в декрет. Дуже хочеться бачити вас щасливою матусею і коханою дружиною", - пишуть в мережі.

"Думали вагітна": Каменських здивувала фанатів відвертим фото
"Думали вагітна": Каменських здивувала фанатів відвертим фото
"Думали вагітна": Каменських здивувала фанатів відвертим фото
"Думали вагітна": Каменських здивувала фанатів відвертим фото
"Думали вагітна": Каменських здивувала фанатів відвертим фото
"Думали вагітна": Каменських здивувала фанатів відвертим фото
"Думали вагітна": Каменських здивувала фанатів відвертим фото

Раніше, Каменських спровокувала чергову хвилю чуток про своє особисте життя. Так, вона опублікувала фото на якому зображена разом з репером Потапом, з яким довгий час співала дуетом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
В чем истерика? Дуре хорошо за 30, строить из себя тинейджера. Ни детей, ни нормальной семьи. Это и есть места любой бабы?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки