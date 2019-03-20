"Думали вагітна": Каменських здивувала фанатів відвертим фото

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під псевдонімом NK, здивувала шанувальників новим знімком. Так, вона опублікувала фото на якому позує в білому боді.
Деякі фоловери артистки зазначили, що їм набридли одноманітні і відверті фото зірки, а деякі, навпаки, захопилися фігурою Каменських.
instagram.com/kamenskux
Друзі, хочу поділитися з вами дуже радісною і важливою для мене новиною! Ми з @ kasta.ua випустили нову весняну колекцію @nksport_for_you 🥰 І це щось неймовірне! Ми втілили в ній все своє натхнення, найсміливіші ідеї і звичайно ж, ваші побажання. Тому що ви і є моє натхнення. Кожна дівчинка, яка йде до своєї мрії - моя мотивація! Саме для вас і створюється #nksport! 💪🏃🏻♀️ ⠀ І ще один приємний сюрприз - перші три дні продажів знижка на всі товари 15% ❗️ ⠀ Швидше заходите на сайт по посиланню в моєму профілі, знайомтеся з новинками і обов'язково діліться зі мною своїми впечатленіемі🔥 ⠀ Всім бажаю чарівної весни, знайти свою форму і щоб у кожній була # попакакукім 🍑
"Ми думали ти вагітна", "Настя! Ти задовбала своєю дупою", "Ідеальна! Але пора вже йти в декрет. Дуже хочеться бачити вас щасливою матусею і коханою дружиною", - пишуть в мережі.
Раніше, Каменських спровокувала чергову хвилю чуток про своє особисте життя. Так, вона опублікувала фото на якому зображена разом з репером Потапом, з яким довгий час співала дуетом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ходять чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман.
У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії.
Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, що нагадувало обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки.
Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
Потап у "Лізі сміху" зробив відверте зізнання про стосунки з Каменських.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!