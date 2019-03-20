"Думали вагітна": Каменських здивувала фанатів відвертим фото

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під псевдонімом NK, здивувала шанувальників новим знімком. Так, вона опублікувала фото на якому позує в білому боді.

Деякі фоловери артистки зазначили, що їм набридли одноманітні і відверті фото зірки, а деякі, навпаки, захопилися фігурою Каменських.

instagram.com/kamenskux

"Ми думали ти вагітна", "Настя! Ти задовбала своєю дупою", "Ідеальна! Але пора вже йти в декрет. Дуже хочеться бачити вас щасливою матусею і коханою дружиною", - пишуть в мережі.

Раніше, Каменських спровокувала чергову хвилю чуток про своє особисте життя. Так, вона опублікувала фото на якому зображена разом з репером Потапом, з яким довгий час співала дуетом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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