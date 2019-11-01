"Духовний збоченець і боягуз": Джигурда викликав Малахова на поєдинок після скандалу з ескортом

Ексцентричний російський актор Микита Джигурда викликав телеведучого Андрія Малахова на боксерський поєдинок.
Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці в Instagram.
Джигурда звинуватив телеведучого в тому, що він нібито ображав його колишню дружину фігуристку Марину Анісіну під час ефіру своєї програми, але так і не вибачився.
"Оскільки Андрій Малахов не вибачився за свою брудну брехню в мою адресу і на адресу нашої сім'ї, я викликаю його на боксерський ринг", - написав актор.
Також він пообіцяв "нокаутувати" телеведучого за дезінформацію.
"Ти просто ляжеш на настил рингу після того, як Микита Джигурда, незважаючи на свій вік, нокаутує тебе за твої підлості і фейки на адресу шановних жінок і чоловіків! Але зате доведеш, що ти не духовний збоченець і боягуз, а чоловік, який відповідає за свої слова", - написав Джигурда.
Борис Корчевников за своє провокаційну поведінку на зйомках програм "Прямий ефір" вибачився і переді мною, і перед Мариною Анісіна, зізнавшись, що він виконував волю редакторів, які хотіли, щоб Джигурда проявив свою неадекватність і напав на ведучого! Хоча у мене навіть думки не було бити ображає мене своїми безглуздими звинуваченнями молодого хлопця. Я пробачив Бориса, порадивши йому, заради збереження здоров'я, піти з програми, в якій її керівники творять беззаконня. Що Корчевников незабаром і зробив! Але оскільки Андрій Малахов або, як я його називаю, Андрюша Малахов для лохів не вибачився за свою брудну брехню в мою адресу і на адресу нашої сім'ї, я викликаю його на боксерський ринг, де він зможе не стримувати себе і законно покарати бешкетника Джигурду. З усією своєю молодечого заповзятістю! Тим більше, що на питання Корчевніковим: "Ти ж з ним теж працював?" - Андрюша відповів: "Ледве стримував руки. Молився. Прямо ось думаю: Господи, не дай мені просто зараз розпустити їх. Можу сісти". Не бійся Андрюша! Чи не сядеш. Ти просто ляжеш на настил рингу після того, як Микита Джигурда, незважаючи на свій вік (58 років), нокаутує тебе за твої підлості і фейки на адресу шановних жінок і чоловіків! Але зате доведеш, що ти не духовний збоченець і боягуз, а чоловік, який відповідає за свої слова. 🔳 Отже: Андрюша Малахов для лохів плодить "малахОвщіну" і є інструментом цинічного зла, яке професійно замасковано під добро. Микита Джигурда викликає Андрія Малахова на боксерський ринг, як на дуель! ✌️😎🤘 Прошу небайдужих людей поширити цю інфу.👁❤️👁 @marinanisina @ shukshina.maria @samburskaya @lenaleninaofficial @ivanovskaya_anastasia @roskanzler @vladimr_gunbin @dima_pevtsov @tarzan___official @igorkornilov @ vladimirepifantsev69 @panin_actor @ detochka.1973 @adelina_albrant @ i.am. isa.m @voronovlawyer # театр #love # джигурда # дуель @ malakhov007 # прінімайвизов # ринг # бокс
Як раніше писав OBOZREVATEL, актриса Наталя Рудова звинуватила телеведучого Андрія Малахова в наклепі через випуск програми "Прямий ефір" про ескортниць. За її словами, творці токшоу обманом взяли інтерв'ю у її директора.
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