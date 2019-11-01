"Духовний збоченець і боягуз": Джигурда викликав Малахова на поєдинок після скандалу з ескортом

Ексцентричний російський актор Микита Джигурда викликав телеведучого Андрія Малахова на боксерський поєдинок.

Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці в Instagram.

Джигурда звинуватив телеведучого в тому, що він нібито ображав його колишню дружину фігуристку Марину Анісіну під час ефіру своєї програми, але так і не вибачився.

"Оскільки Андрій Малахов не вибачився за свою брудну брехню в мою адресу і на адресу нашої сім'ї, я викликаю його на боксерський ринг", - написав актор.

Також він пообіцяв "нокаутувати" телеведучого за дезінформацію.

"Ти просто ляжеш на настил рингу після того, як Микита Джигурда, незважаючи на свій вік, нокаутує тебе за твої підлості і фейки на адресу шановних жінок і чоловіків! Але зате доведеш, що ти не духовний збоченець і боягуз, а чоловік, який відповідає за свої слова", - написав Джигурда.

Як раніше писав OBOZREVATEL, актриса Наталя Рудова звинуватила телеведучого Андрія Малахова в наклепі через випуск програми "Прямий ефір" про ескортниць. За її словами, творці токшоу обманом взяли інтерв'ю у її директора.

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