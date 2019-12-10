Дружив з Кобзоном, судився з Шурою: які стосунки були у Лужкова з російськими зірками

10 грудня на 84-му році життя помер колишній мер Москви Юрій Лужков. За даними ЗМІ, він помер після операції на серці.

За своє життя Лужков встиг відзначитися великою кількістю скандалів, а також посваритися з багатьма артистами. OBOZREVATEL пропонує дізнатися про те, з ким і зірок російського шоу-бізнесу він дружив, а з ким, навпаки, ворогував.

Юрій Лужков varlamov.ru

Співак Лев Лещенко зазначив, що смерть Лужкова - "велика втрата" для країни.

"Він був певним орієнтиром порядності, справжній лідер батьківщини. Дуже відкрита в особистому побуті людина. Він заклав той фундамент, на який зараз спирається Москва", - заявив Лев Лещенко.

Лев Лещенко Рідус

Лещенко підтримував добрі стосунки з Лужковим при його житті. Одного разу спільно з Йосипом Кобзоном вони склали тріо, яким виступили з піснею в ефірі каналу РТР.

Сам Лужков називав кончину Кобзона справжньою трагедією.

"Будь-який відхід з життя - це трагедія, трагедія сім'ї. Це дуже важка звістка. Коли людина йде, все це дуже сумно. Тим більше в даному випадку мова йде про людину, яку знає вся країна", - говорив Лужков

Йосип Кобзон, Лев Лещенко та Юрій Лужков Скріншот з відео

А ось з Шурою Лужков був не в найкращих стосунках. Так, артист навіть судився з ним через квартиру, яку придбав в 2003 році. Шура, звинуватив сина екс-мера Москви Олександра в причетності до спроби відібрати його житло.

Шура vladtime.ru

Не дружив з колишнім мером столиці РФ і Сергій Шнуров. Довгий час концерти "Ленінграда" в Москві були заборонені.

"Це питання швидше до Юрія Лужкова, ніж до мене. Гурту "Ленінград"заборонено виступати в Москві, і все! Є якийсь офіційний лист, в якому з приводу нашого груту написано: "Не рекомендовано". Чому? Ким? Незрозуміло. А витрачати свій час на з'ясування цих питань я не хочу. Я не хочу боротися за право виступати в Москві ", - коментував ситуацію Шнуров.

Сергій Шнуров hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві в суботу, 7 грудня, знайшли мертвим заступника командира російського Президентського полку Романа Лотвінов.

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