Дружини Павліка знову публічно поскандалили після смерті його сина

Молода дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова спровокувала скандал в мережі з його колишньою дружиною і матір'ю померлого сина Павла, який пішов з життя 7 серпня після довгої боротьби з онкологією.

Так, на особистій сторінці Реп'яхової в Instagram з'явилося суперечливе відео, де дівчина міркує про "біль втрати", а також розмовляє з підписниками про те, як після всього, що трапилося "повернутися в соціальні мережі". Монолог Реп'яхової розлютив колишню дружину Павліка Ларису Созаєву, на її думку 26-річна Реп'яхова, яка забрала Віктора з сім'ї, не може відчувати і обговорювати її втрату.

Відео Реп'яхової, яке розлютило матір померлого Павла Павліка (скріншот) Facebook Лариси Созаєвої

"Ми повинні ще комусь довести, що нам дійсно погано? Ми остерігаємось, щоб не привернути знову якийсь негатив, повернутися до нормального життя. Суспільство змушує нас якомога довше перебувати в поганому стані. Скільки потрібно чекати, щоб все ненормальні вгамувалися і я не отримала дозу негативу", – міркувала Катерина.

Свою думку про це Созаєва написала на особистій сторінці в Facebook. У повідомленні вона звернулася до Катерини з вимогою припинити "піаритися на горі", до якого вона не має відношення.

Лора Созаєва провчила молоду дружину Павліка Facebook Лариси Созаєвої

Також Лариса додала, що її покійний син Павло Павлік ненавидів дівчина, тому вона може знімати з себе траурні одягу і "не ганьбити себе".

"Я тобі дозволяю прямо зараз офіційно радіти і веселитися, бо до мого горя ти не маєш ніякого відношення. Паша тебе терпіти не міг! Знімай чорний одяг і живи так, як ти жила весь цей час! Чи не ганьбися!" – образилася мати померлого 21-річного хлопця.

Після того, як пост Созаевой викликав шквал критики і засудження на адресу Репяховой і Віктора Павлика з боку шанувальників, Лариса видалила пост і подякувала всім, хто її підтримав.

Созаєва видалила свій гнівний пост Facebook Лариси Созаєвої

"Хороші мої, дякую за підтримку! Прибрала пост. Сподіваюся мене зрозуміли!" – написала жінка.

Катерина Репяхова, в свою чергу, також видалила відео, які спровокували скандал в мережі. Також дівчина відреагувала на слова Созаевой і зазначила, що "не дозволить нікому її ображати і захищатиме" (дивіться відео нижче).

Молода дружина Павлика відреагувала на скандал Instagram Репяхової

Ця заява Репяховой також спровокувало хвилю критики в мережі.

"Ти правильно вчинила, що видалила пост. Що воно може зрозуміти – це чмо в чорному? Що вона може зрозуміти про горе, вони нікого не втрачала, а тільки відбирала. А Вітю шкода, не пощастило йому з черговою дамою", – обурилися користувачі мережі.

"Поясніть мені, будь ласка, вона від кого Лору зібралася захищати ?! Хіба що від самої себе ... Їй не вдасться такими постами себе обілити, люди все знають і все бачать", – додали інші.

Користувачі підтримали колишню дружину Павлика Facebook Лариси Созаєвої

Користувачі підтримали колишню дружину Павлика Facebook Лариси Созаєвої

Користувачі підтримали колишню дружину Павлика Facebook Лариси Созаєвої

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