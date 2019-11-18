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18 листопада • оновлено в 15:44
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/ Жіночий журнал

"Дружина президента не отримує зарплату": Зеленська розповіла, чим заробляє

1.4т
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Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue. Крім того, вона дала інтерв'ю виданню і розповіла про те, як заробляє гроші.

Дружина президента не отримує зарплату, тому може суміщати дві роботи, пише Vogue.

"Дружина президента не отримує зарплату": Зеленська розповіла, чим заробляє

Vogue

Новини
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"Я пишу сценарії, як і раніше. Щоправда, тепер треба ділити свій день між офісом президента та "Кварталом" (компанія "Студія Квартал 95") і дотримуватися таймінгу", – каже дружина президента.

Раніше Зеленська прикрасила відразу три обкладинки, на одній з яких був поміщений офіційний портрет першої леді.

"Дружина президента не отримує зарплату": Зеленська розповіла, чим заробляє

Vogue

"Дружина президента не отримує зарплату": Зеленська розповіла, чим заробляє

Vogue

"Дружина президента не отримує зарплату": Зеленська розповіла, чим заробляє

Vogue

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Олену Зеленську за вибір вбрання. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом до Канади.

Пізніше першу леді похвалили за образ на зустрічі з послинею Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно Зеленська з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також любить дочка президента США Іванка Трамп.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особа
Олена Зеленська
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