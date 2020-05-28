"Я повинна все терпіти!" Дружина Петросяна вгамувала шанувальників у мережі

Молода дружина російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова різко відповіла своїм підписникам в Instagram на критику.

Так, причиною суперечки в мережі став новий пост жінки в Instagram-stories, в якому Тетяна відповіла на пораду одного з користувачів перефарбувати волосся в світлий відтінок.

Тетяна Брухунова Instagram @bruhunova

Зокрема, користувач написав: "Вважаю, що світле волосся вам би пішло".

"Як можна писати такі повідомлення незнайомим людям? Я брюнетка від народження. Невже я справляю настільки безмозке враження, щоб убити волосся й перефарбувати його в світлий віддтінок? І потім кілька років лікувати й відновлювати! Коли люди засвоять, що не можна ось так "вважаю, що вам піде", – відреагувала на пораду Брухунова.

Примітно, що така реакція здивувала деяких підписників, про що вони написали в коментарях під останнім постом на сторінці жінки. Однак Брухунова не стала ігнорувати зауваження шанувальників, і почала відповідати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Петросян вперше опублікував спільне фото зі своєю молодою дружиною, 31-річною Тетяною Брухуновою.

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