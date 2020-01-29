"Може я Мухаммеда хочу?" Кинута дружина Остапчука натякнула на його бісексуальність

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про численні зради шоумена, які й стали причиною розлучення пари. А також натякнула на його бісексуальність.

Так, за словами жінки, конкурс "Євробачення", ведучим якого Остапчук став у 2017 році, запаморочив йому голову. Він став більш впевненим у собі та вирішив пожити "на повну котушку". Тоді Володимир вирішив піти від Олени до іншої жінки, проте через два тижні передумав. Войченко зазначила, що він довго не міг визначитися, чого ж він хоче "одну жінку, другу або ж Мухаммеда". Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Факты".

Олена Войченко і Володимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Євробачення для нього – це величезний стрибок в популярності, причому в міжнародній популярності. Коли увага з усіх боків, і не тільки від жінок, а й від чоловіків. Він відразу такий подумав, що нарешті всі побачили, який він класний. Ага, жінки: ні, ця вже не потрібна, і ця вже не потрібна... А потім людина мені сказала: "Ні, я хочу змінити своє життя кардинально, піти до іншої жінки. Але потім пройшло буквально два тижні і йому перехотілося, тому що вже цього теж не хочеться. І це не хочу, і це не хочу. І Мухаммед пише, може я Мухаммеда хочу? Ну, тобто ось в такому форматі", – поділилася Войченко.

Олена Войченко і Володимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

Крім того, вона додала, що раніше прощала зради чоловіка. Але появу постійної коханки стерпіти не змогла. Тому в серпні попросила Остапчука піти, а через місяць він подав на розлучення.

Володимир Остапчук з сім'єю Фото: instagram/vova_ostapchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Володимир Остапчук розпалив серед українців суперечки заявою про розлучення.

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