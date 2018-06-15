Дружина молодше на 27 років: відомий співак оголосив про розлучення

Російський співак Володимир Кузьмін повідомив про розлучення з коханою Катериною, яка молодша за нього на 27 років.

"Ми з Катею оголошуємо про розлучення. Прийшов час кожному рухатися своїм шляхом. Ми прийняли рішення не давати жодних коментарів у пресі з цього приводу. Просимо поставитися з розумінням", - повідомив Кузьмін журналу "7 днів".

Варто зазначити, що чутки про розставання зоряної пари з'являлися і раніше. Люди з оточення артиста відзначили, що Катерина думала раніше подати на розлучення через часті спалахів ревнощів Кузьміна і його тягу до алкоголю. Однак тоді їм вдалося вирішити ці проблеми.

Володимир Кузьмін і його третя дружина Катерина Трофимова eg.ru

Шанувальники співака припустили, що рішення розійтися було обопільним. Як заявив сам Кузьмін, вони з Катериною залишилися близькими друзями.

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