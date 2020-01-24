"Страждаю від нападів болю": дружина екскороля Малайзії зізналася в серйозних проблемах зі здоров'ям

"Міс Москва-2015" і колишня дружина екскороля Малайзії Султана Мухаммада V Оксана Воєводіна зізналася, що страждає на сколіоз, до якого додалися й інші серйозні проблеми.

Так, вона отримала під час пологів набряк головного мозку, протрузію та три грижі. За словами дівчини, виною всьому – епідуральна анестезія (спосіб знеболення, коли ін'єкція препарату робиться в хребет. – Ред.). Про це Воєводіна написала на своїй сторінці в Instgaram.

Оксана Воєводіна і Султан Мухаммад V Фото: instagram/rihanapetra

"Під час переймів до мене зайшла анестезіологиня, а в той момент мені було так погано, що вже темніло в очах від болю. Я крізь туман згадую, що лікарка перед уколом обурилася, що у мене сколіоз. Вона сказала, що, якщо я смикнусь, то вона може промахнутися і не потрапити в правильне місце в хребті... Лікарка промахнулася. Наслідки не змусили себе чекати: у мене відняло ноги. Потім лікарі поставили невтішний діагноз: три грижі, протрузія і набряк кісткового мозку ", – розповіла Воєводіна.

Оксана Воєводіна з сином Фото: instagram/rihanapetra

Крім того, вона додала, що продовжує лікування, але до кінця нічого не допомагає.

"Я відвідала близько 10 лікарів: нейрохірурги, ортопеди, остеопати, лікарі-мануали... Мій батько сказав, що остеопатія допоможе мені. Але нічого не спрацювало. Досі я періодично тремчу від гострих нападів болю. Фахівці дивуються і продовжують повторювати: потрібно потягуватися і плавати. Коли це вже пройде?" – написала Воєводіна.

Оксана Воєводіна Фото: instagram/rihanapetra

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Воєводіна розповіла, як після пологів і розлучення з колишнім королем Малайзії Султаном Мухаммадом V схудла майже на 30 кілограмів.

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