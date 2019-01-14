Друга України Бориса Джонсона підловили на пікантному моменті біля будинку молодої коханої

Папараці підловили екс-міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона біля будинку його молодої коханої, 30-річної Керрі Саймондс.

Як пише The Sun, близько 7-ї ранку 54-річний Джонсон на велосипеді залишив будинок у Дубліні, біля входу до якого за кілька годин з'явилася його нова обраниця (фото дивіться нижче).

Як раніше писали британські ЗМІ, нещодавно Борис Джонсон був помічений у компанії молодої працівниці фінансової компанії Bloomberg, на його захоплення дівчиною колеги Джонсона звернули увагу ще у листопаді 2018 року. Пізніше навіть з'явилася інформація, що політик має намір одружитися.

"Він хоче побратися. Він повністю захоплений Керрі. Приємно бачити. Він як щеня навколо неї бігає, дуже турботливий", — розповів журналістам його приятель.

Фото: thesun.co.uk

Джерело зазначає, що Керрі ще належить познайомитися з дітьми Бориса Джонсона від першого шлюбу. І тут є невеликий нюанс: нова обраниця політика всього лише на 5 років старша за його дочку.

Новини Донька Джекі Чана після скандалу з батьком офіційно одружилася із коханою

Сам Борис Джонсон вирішив не виносити тему особистого життя на загальне обговорення, що викликало цікавість британських журналістів. Так, політик був помічений біля будинку, в якому, судячи з усього, провів ніч із вищезгаданою Керрі Саймондс. Потішив громадськість і той факт, що залишав місцевість Джонсон на велосипеді.

Борис Джонсон Фото: thesun.co.uk

Керрі Саймондс Фото: thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня Джонсон пішов у відставку з посади глави МЗС Великобританії. У конфлікті з Росією він підтримував Україну. Захоплення Криму Джонсон називав першим випадком силової анексії в Європі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!