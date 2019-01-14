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Друга України Бориса Джонсона підловили на пікантному моменті біля будинку молодої коханої

1.5тЧитати матеріал російською

Папараці підловили екс-міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона біля будинку його молодої коханої, 30-річної Керрі Саймондс.

Як пише The Sun, близько 7-ї ранку 54-річний Джонсон на велосипеді залишив будинок у Дубліні, біля входу до якого за кілька годин з'явилася його нова обраниця (фото дивіться нижче).

Друга України Бориса Джонсона підловили на пікантному моменті біля будинку молодої коханої

Як раніше писали британські ЗМІ, нещодавно Борис Джонсон був помічений у компанії молодої працівниці фінансової компанії Bloomberg, на його захоплення дівчиною колеги Джонсона звернули увагу ще у листопаді 2018 року. Пізніше навіть з'явилася інформація, що політик має намір одружитися.

"Він хоче побратися. Він повністю захоплений Керрі. Приємно бачити. Він як щеня навколо неї бігає, дуже турботливий", — розповів журналістам його приятель.

Друга України Бориса Джонсона підловили на пікантному моменті біля будинку молодої коханої

Фото: thesun.co.uk

Джерело зазначає, що Керрі ще належить познайомитися з дітьми Бориса Джонсона від першого шлюбу. І тут є невеликий нюанс: нова обраниця політика всього лише на 5 років старша за його дочку.

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Сам Борис Джонсон вирішив не виносити тему особистого життя на загальне обговорення, що викликало цікавість британських журналістів. Так, політик був помічений біля будинку, в якому, судячи з усього, провів ніч із вищезгаданою Керрі Саймондс. Потішив громадськість і той факт, що залишав місцевість Джонсон на велосипеді.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Фото: thesun.co.uk

Керрі Саймондс

Керрі Саймондс

Фото: thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 червня Джонсон пішов у відставку з посади глави МЗС Великобританії. У конфлікті з Росією він підтримував Україну. Захоплення Криму Джонсон називав першим випадком силової анексії в Європі.

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Особа
Борис Джонсон
Місце
ІрландіяДублін
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