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Друг Зеленського виступив за скасування заборони російських фільмів в Україні

1.1тЧитати матеріал російською

Співвласник групи "Квартал 95" і друг президента Володимира Зеленського Андрій Яковлєв запропонував переглянути заборону на показ в Україні кінопродукції російського виробництва.

Так, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Детектор медиа". "Мені здається, що ця заборона повинна змінюватися. У нас же все довели до гротеску. Я читав список заборонених проектів, серед них є "Паровозик з Ромашкова". Як це виглядає зі сторони? Звичайно, серед російських акторів і режисерів є одіозні особистості, які займаються пропагандою і відверто висловлюються проти України. Таким, звичайно, потрібно забороняти в'їзд і контент", — висловився Яковлєв.

Друг Зеленського виступив за скасування заборони російських фільмів в Україні

Андрій Яковлєв

Фото: Proman Ukraine

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Також бізнесмен додав, що потрібно розділяти людей на тих, хто займається пропагандою і тих, хто підтримує Україну. Адже, за його словами, "у нас забороняли в'їзд всім підряд".

"А бувають такі ситуації, коли Ахеджакова, яка підтримує Україну, знімається в одному фільмі з одіозними особистостями. Наприклад, заборонили "Іронію долі", і тільки недавно її розблокували. У всьому потрібен здоровий глузд. Потрібно розбирати кожен конкретний приклад", — підсумував Яковлєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У 2017 році Держкіно надало повний список фільмів і серіалів, заборонених для показу в Україні з 2014 – усього 589 фільмів і серіалів.

  • Зараз перелік налічує уже понад 700 картин.

  • У листопаді 2018 року в Україні заборонили до показу фільм "Кохання у великому місті-2", головну роль у якому зіграв Володимир Зеленський.

  • Крім того, заборонили четверту, п'яту і шосту частини кримінальної саги "Бандитський Петербург".

  • Однією із найгучніших стала заборона "Сватів".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашем Instagram!

Особа
Андрій Яковлєв
Місце
Україна
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леня зе
леня зе
от так зрада.хто ж тодi на телячiй мовi буде переглядать мicтячкове лайно.?
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Запрещай, не запрещай, лично Я российский шлак не смотрю принципиально! НИКАКОЙ!
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