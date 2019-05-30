Друг Зеленського виступив за скасування заборони російських фільмів в Україні

Співвласник групи "Квартал 95" і друг президента Володимира Зеленського Андрій Яковлєв запропонував переглянути заборону на показ в Україні кінопродукції російського виробництва.

Так, про це він заявив в інтерв'ю виданню "Детектор медиа". "Мені здається, що ця заборона повинна змінюватися. У нас же все довели до гротеску. Я читав список заборонених проектів, серед них є "Паровозик з Ромашкова". Як це виглядає зі сторони? Звичайно, серед російських акторів і режисерів є одіозні особистості, які займаються пропагандою і відверто висловлюються проти України. Таким, звичайно, потрібно забороняти в'їзд і контент", — висловився Яковлєв.

Андрій Яковлєв Фото: Proman Ukraine

Також бізнесмен додав, що потрібно розділяти людей на тих, хто займається пропагандою і тих, хто підтримує Україну. Адже, за його словами, "у нас забороняли в'їзд всім підряд".

"А бувають такі ситуації, коли Ахеджакова, яка підтримує Україну, знімається в одному фільмі з одіозними особистостями. Наприклад, заборонили "Іронію долі", і тільки недавно її розблокували. У всьому потрібен здоровий глузд. Потрібно розбирати кожен конкретний приклад", — підсумував Яковлєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У 2017 році Держкіно надало повний список фільмів і серіалів, заборонених для показу в Україні з 2014 – усього 589 фільмів і серіалів.

Зараз перелік налічує уже понад 700 картин.

У листопаді 2018 року в Україні заборонили до показу фільм "Кохання у великому місті-2", головну роль у якому зіграв Володимир Зеленський.

Крім того, заборонили четверту, п'яту і шосту частини кримінальної саги "Бандитський Петербург".

Однією із найгучніших стала заборона "Сватів".

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