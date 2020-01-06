Дражнили "фанерою": як виглядала Ірина Шейк до слави і Роналду

6 січня, модель, актриса і просто красуня Ірина Шейк відзначить свій 34-й День народження. Як звичайна дівчина домоглася такого успіху і де вона проводить новорічні свята?

Через терни до зірок

Ірина рано втратила батька. Він помер від легеневої хвороби, коли дівчинці виповнилося 14 років. За словами моделі, в підлітковому віці вона не відрізнялася привабливістю, була занадто худою і її дражнили "фанерою".

Шкільне фото Шейк

Все змінилося, коли вона була на першому курсі Челябінського економічного коледжу, де на неї звернув увагу один із співробітників місцевого імідж-клубу "Світлана". Опинившись в клубі, дівчина навчилася азам модельного бізнесу. У 18 років Шейк перемогла в регіональному конкурсі краси "Супермодель".

Ірина Шейк в 17 років

Потім був конкурс краси в Москві і перша професійна фотосесія. У 2005 р Ірина змінила прізвище батьків Шахлісламова на коротке і благозвучне Шейк і поїхала підкорювати Європу і США.

Переломним в кар'єрі Ірини Шейк став 2007 р, коли їй запропонували представляти білизну від відомого бренду "Intimissimi". Незабаром дівчина стала обличчям цієї торгової марки і далі її кар'єра розвивалася тільки по висхідній лінії.

Як і де Ірина зустріла 2020-й рік

У вільний від показів нових колекцій паризьких і міланських модельєрів час, Ірина не втомлюється нагадувати своїм шанувальникам про те, що вона володіє чудовою фігурою. Кілька днів тому інстаграм зірки оновився, на її сторінці з'явилися нові знімки, на яких модель позує у відвертих купальниках.

Участь у фотосесіях - професійний обов'язок Ірини. Над такими знімками працюють кращі фахівці: фотографи, візажисти, перукарі. Але шанувальники Ірини завжди чекають знімків, зроблених в невимушеній атмосфері.

Судячи з останніх фото, новий 2020 рік модель зустріла в дорогому п'ятизірковому готелі на узбережжі Тихого океану, в Коста-Ріці. Там, на чудовому пляжі вона постала в декількох спокусливих образах.

Так, на одному з фото ми бачимо Ірину в рожевому бікіні. Від палючого сонця голову моделі захищає світла панамка. На фото Ірина без макіяжу, що підкреслює приватний характер знімків.

Наступний кадр викликав бурю емоцій фоловерів: дівчина в смугастому бікіні і елегантних окулярах лежить на борту човна. на задньому фоні: зарості дерев і безіменна водойма.

Судячи з "Сторіс", викладеному в Інстаграмі Шейк, озеро кишить крокодилами.

У новорічну ніч Ірина позувала в яскравому жовто-мандариновому платті, яке підкреслює чарівні вигини її фігури.

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