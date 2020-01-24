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24 січня • оновлено в 11:08
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Dr. Alban в Україні: в СБУ пояснили, як співак прошмигнув після Криму

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Служба безпеки України прокоментувала приїзд шведського співака Dr. Alban до України після виступу в Криму.

Так, як повідомляється у відповіді СБУ на запит Ради Громадського контролю НАБУ, на предмет незаконного відвідування Криму артистами перевіряють тільки громадян Росії.

Dr. Alban і Володимир Зеленський

Dr. Alban і Володимир Зеленський

Instagram @dralbanofficial

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"Відносно вказаного іноземця Службою безпеки України рішення про заборону в'їзду на територію України не приймалося. Одночасно зазначаємо, що відповідно до Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" Служба безпеки України здійснює перевірку виключно громадян держави-агресора", – йдеться в офіційному повідомленні СБУ .

Крім того, наголошується, що прийняття заходів у разі встановлення фактів порушення правил перетину державного кордону відноситься до компетенції ДПСУ.

Dr. Alban в Україні: в СБУ пояснили, як співак прошмигнув після Криму

Facebook @kontrolNABU

Як писав OBOZREVATEL, раніше продюсер Ігор Кондратюк закликав СБУ не допустити виступу в Києві іноземних артистів, які порушили закони України.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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