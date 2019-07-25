"Д*па не першої свіжості": вульгарний скандал Шнурова і Собчак отримав продовження

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров продовжив у мережі віршований баттл зі скандальною журналісткою Ксенією Собчак, яка показала йому зад 24 липня.

Він записав відеозвернення до телеведучої і розмістив його на своїй сторінці в Instagram, зачитавши гострі рими на її адресу (щоб подивитися ролик, проскролльте до кінця сторінки).

"Ви мені пропонуєте зійтися, в чесному риторичному бою. Д*пу не першої свіжості в "інстаграме" розмістивши свою. Пухку широку, але плоску. В'яла жахлива спритність. І купальника кольоровою смужкою цю не прикрити", – заявив він.

Сергій Шнуров відповів Собчак Кадр з відео

Шнуров додав, що якби був молодшим, то може бути і зійшовся із Собчак. "Та й то можливо в устілку п'яним в повній темряві". Він також висміяв розлучення телеведучої з Богомоловим, який "дивиться, і нібито не вірить – шкіра крокодила або гусака".

Шнуров проти Собчак

У коментарях користувачам сподобався вірш Шнура у відповідь на нецензурне звернення Собчак. "Сергій, це супер! Відмінна відповідь", "Браво", "Ти найкращий", "Навіщо реагувати на неї? Чому не ігнорити", "Нарешті чую вірш у виконанні автора! І це, Шнурова в президенти", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт між Сергієм Шнуровим і Ксенією Собчак почався торік після того, як музикант опублікував у соціальних мережах вірш, присвячений чуткам про можливе розлучення Собчак і її тодішнього чоловіка — актора Максима Віторгана.

Через деякий час Ксенія відповіла лідеру "Ленінграда" на його випад — теж у віршованій формі.Нещодавно Шнуров заявив, що всі відповіді Собчак були написані Богомоловим, на що та пригрозила помститися.

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