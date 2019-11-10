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10 листопада • оновлено в 07:19
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Дорослі діти легенд, що пішли: як виглядають сьогодні нащадки Круга, Цоя та Бодрова

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Про кумирів, що пішли, ще довго згадують і журяться їхні прихильники. При цьому часто втрачають з поля зору їх рідних і близьких.

Як зараз живуть сім'ї зірок, що занадто рано пішли, ким стали їхні діти: OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися про долю нащадків Михайла Круга, Віктора Цоя і Сергія Бодрова.

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Діти Михайла Круга

У вбитого в 2002 році Михайла Круга залишилися два сини і прийомна дочка. Так, син Михайла Круга і його дружини Ірини Олександр Круг вирішив піти слідами батька і теж зайнявся музикою.

Олександр Круг

Олександр Круг

Фото: instagram / ssashakrugg

Вперше син Круга вийшов на сцену рік тому разом з матір'ю Іриною Круг, яка також займається музикою, і виконав композицію "Це було вчора". Дебют Олександра відбувся на сцені Кремля, де проходив перший сольний концерт Ірини. Публіка тепло зустріла початківця-виконавця. Відомо, що хлопчик не тільки добре співає, але і складає вірші.

Олександр Круг з мамою Іриною Круг

Олександр Круг з мамою Іриною Круг

Фото: instagram / ssashakrugg

А днями в своєму Instagram Олександр Круг опублікував фото, на якому позує разом з мамою перед концертом.

Олександр Круг з мамою Іриною Круг

Олександр Круг з мамою Іриною Круг

Фото: instagram / ssashakrugg

"Виступили на трьох концертах, спасибі вам Іваново, Вологда і Ярославль, дуже вас всіх люблю", - написав Олександр.

Дмитро Круг, Михайло Круг

Дмитро Круг, Михайло Круг

фото: Дни.ру

Про другого сина Круга, народженого в першому шлюбі музиканта, відомо не так багато. Зовні він дуже схожий на батька, але професію вибрав далеку від музики, вирішивши пов'язати своє життя з правоохоронними органами.

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Син Віктора Цоя

У загиблого в 1990 році соліста групи "Кіно" Віктора Цоя залишився син Олександр. Він майже не пам'ятає батька, оскільки на момент смерті Цоя хлопчикові було лише 5 років. У школі Олександру Цою довелося нелегко через зоряне прізвище: одні однокласники думали, що він багатий, інші знущалися над ним. Зараз син Віктора Цоя ображається, коли хтось хоче взяти у нього автограф на згадку про легендарного батька, бо "не хоче бути чиєюсь пам'яткою".

Олександр Цой

Олександр Цой

фото: ТСН

Музична кар'єра Олександра Цоя склалася досить успішно. Під псевдонімом Молчанов він виступав у групі Para bellvm, а потім заснував свій власний музичний клуб Da:da. Зараз син Віктора Цоя займається проектом "Ронін", в 2017-му він випустив перший міні-альбом "Опара".

Олександр Цой

Олександр Цой

фото: Єгор Слізяк для "Медузи"

Діти Сергія Бодрова

Трагічно загиблий у 2002 році російський актор Сергій Бодров залишив сина і дочку. Дочка Ольга вирішила піти по стопах батька і вступила до ГІТІСу. Про те, що вона є дочкою Сергія Бодрова, стало відомо вже після того, як Ольга була зарахована. Вона знялася в короткометражному фільмі свого одногрупника. Коли журналісти вирішили привітати її з дебютом, Ольга заявила, що поки не заслужила такої пильної уваги.

Діти Сергія Бодрова Ольга і Олександр в дитинстві і зараз

Діти Сергія Бодрова Ольга і Олександр в дитинстві і зараз

фото: kino-teatr.ru, eknow.ru

Про сина Бодрова Олександра відомо небагато. За словами близьких знайомих сім'ї, хлопчик закінчує школу і планує, як і батько, вступати до історичного факультету.

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Сергій Бодров може бути живий

Раніше OBOZREVATEL писав, що 20 вересня, 12 років тому, пропав безвісти Сергій Бодров-молодший. Тіло його так і не було ні знайдено, ні ідентифіковано. Тому найпалкіші шанувальники і оптимісти ось уже 12 років будують версії, згідно з якими Бодров міг вижити.

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Особи
Виктор Цой Сергій Бодров Сергій Бодров-молодший
Місце
Росія
Теги
музика кіно шоу-бизнес
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www odesyt2
www odesyt2
Обоз,вам реально немає про що писати, як тільки про це??!!!
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