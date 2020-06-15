Українська співачка Надія Дорофєєва, солістка гурту "Время и Стекло", розповіла, що часто передає друзям свій одяг до рідного Сімферополя.

Про те, що саме мама щоразу, приїжджаючи до неї у гості до Києва, забирає з собою пакунки з речами, співачка розповіла ведучій програми "Світське життя" Катерині Осадчій (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця новини).

"Я постійно віддаю все мамі – для всіх друзів, і вони дуже чекають, коли мама їде до мене, тому що вона просто забирає величезний багаж", – зауважила вона.

Дорофєєва зізналася, що "увесь Сімферополь" носить її одяг

На питання, скільки людей ходить у вбранні Наді Дорофєєвої, співачка відповіла: "Мені здається, що увесь Сімферополь".

Також артистка розповіла, скільки у неї в гардеробі джинсів: "Я не знаю, це багато чи ні, але мені здається, що десь 20".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дорофєєва вразила мережу пікантним фото з душу.