"Майже все видно!" Дорофєєва вразила відвертим фото в купальнику

Українська співачка і солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з прихильниками пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала в чорному купальнику з високими вирізами в ділянці стегон, які оголюють інтимну частину тіла. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Надя Дорофєєва Фото: instagram/nadyadorofeeva

"Вова наробив мені за 10 хвилин стільки фото, що я готова йому урочисто вручити звання супер Insta-чоловіка", – написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику Фото: instagram/nadyadorofeeva

Зазначимо, що шанувальники неоднозначно відреагували на нову публікацію співачки. Багато хто засипав Надю компліментами, проте інші написали, що "купальник не прикриває те, що треба".

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва позує топлес Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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