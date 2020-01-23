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23 січня • оновлено в 04:41
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"Майже все видно!" Дорофєєва вразила відвертим фото в купальнику

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Українська співачка і солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з прихильниками пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала в чорному купальнику з високими вирізами в ділянці стегон, які оголюють інтимну частину тіла. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Фото: instagram/nadyadorofeeva

"Вова наробив мені за 10 хвилин стільки фото, що я готова йому урочисто вручити звання супер Insta-чоловіка", – написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Фото: instagram/nadyadorofeeva

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Зазначимо, що шанувальники неоднозначно відреагували на нову публікацію співачки. Багато хто засипав Надю компліментами, проте інші написали, що "купальник не прикриває те, що треба".

"Майже все видно!" Дорофєєва вразила відвертим фото в купальнику
"Майже все видно!" Дорофєєва вразила відвертим фото в купальнику
"Майже все видно!" Дорофєєва вразила відвертим фото в купальнику
"Майже все видно!" Дорофєєва вразила відвертим фото в купальнику
"Майже все видно!" Дорофєєва вразила відвертим фото в купальнику
"Майже все видно!" Дорофєєва вразила відвертим фото в купальнику
"Майже все видно!" Дорофєєва вразила відвертим фото в купальнику
"Майже все видно!" Дорофєєва вразила відвертим фото в купальнику

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва позує топлес

Надя Дорофєєва позує топлес

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Надія Дорофєєва
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