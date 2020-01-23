"Майже все видно!" Дорофєєва вразила відвертим фото в купальнику

Українська співачка і солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з прихильниками пікантним знімком.
Так, на ньому зірка позувала в чорному купальнику з високими вирізами в ділянці стегон, які оголюють інтимну частину тіла. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Надя Дорофєєва
Фото: instagram/nadyadorofeeva
"Вова наробив мені за 10 хвилин стільки фото, що я готова йому урочисто вручити звання супер Insta-чоловіка", – написала Дорофєєва.
Надя Дорофєєва у відвертому купальнику
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Зазначимо, що шанувальники неоднозначно відреагували на нову публікацію співачки. Багато хто засипав Надю компліментами, проте інші написали, що "купальник не прикриває те, що треба".
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва позує топлес
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.
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