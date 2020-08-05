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Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
2,9 т.
Дорофєєва відреагувала на чутки про свою вагітність

Дорофєєва відреагувала на чутки про свою вагітність. clutch.ua

Українська співачка, ексучасниця "Время и Стекло" Надя Дорофєєва відреагувала на чутки про свою вагітність, яка нібито стала причиною розпаду групи.

У програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" артистку спитали, чи не хоче вона відпочити після 10-річної роботи в дуеті з Позитивом і піти в декрет. Знаменитість зізналася, що справді потребує відпочинку, але це не пов'язано з вагітністю.

Дорофєєва розповіла, що плоский живіт – підтвердження того, що вона не при надії. У співачки навіть з'явився легенький прес. Зірка також повідомила, що через карантин довелося взяти паузу, група скасувала близько 50 концертів в рамках прощального туру.

Надя Дорофєєва та Позитив

Надя Дорофєєва та Позитив nv.ua

"Було багато зустрічей в Zoom. Зізнаюся, у нас вже була маленька репетиція з музикантами до нашого великого концерту. І це буде унікальний, абсолютно інший концертний тур "Время и Стекло", не схожий ні на що, що було раніше ", – сказала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантними пляжними фото. На них вона позує в червоному купальнику з високою талією в басейні на подвір'ї свого будинку

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