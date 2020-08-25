Дорофєєва про новий склад "Время и Стекло": було б дуже нерозумно закрити групу

Учасниця "Время и Стекло" Надя Дорофєєва прокоментувала ймовірність того, що гурт не перестане існувати, а тільки змінять його склад.

Так, співачка стала гостею програми 2POPODCAST на YouTube, який є проєктом Потапа (Олексія Потапенка) і Позитива (Олексія Завгороднього). Під час розмови лідер гурту Mozgi запитав Дорофєєву, як вона відноситься до того, що можуть оновити склад дуету (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Біда, якщо пісні групи "Время и Стекло" помруть разом з відходом Наді і Позитиву. Тому що їх так люблять всі! Мені здається, з продюсерської точки зору, було б дуже нерозумно закрити групу. Було б класно, якби її продовжили. Якщо прийдуть нові учасники, наше завдання – допомогти аудиторії їх сприймати", – пояснила співачка.

Дорофєєва в програмі 2POPODCAST Скриншот YouTube

Також свою думку висловив і Позитив. Він вважає, що змінювати склад можна в групах, де учасниці – тільки дівчата. Адже тоді слухачі майже не відчують змін.

"Мені здається, що ми достатньо гучні особистості, щоб можна було взяти і просто замінити когось з нас", – додав Позитив.

Нагадаємо, гурт "Время и Стекло" оголосив про припинення свого існування в березні 2020 року. Дует став першим музичним проєктом продюсерського центру "MOZGI Entertainment", який створили в 2010 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група "Время и Стекло" випустила прощальний кліп на пісню Last Dance. Композиція є саундтреком до прощального туру "Фінальні титри".

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