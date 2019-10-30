Скандальний Іван Дорн засвітився на КремльТБ

Скандальний український співак Іван Дорн став гостем програми "Вечірній Ургант", яка виходить на російському пропагандистському "Першому каналі".

Так, він представив свою нову платівку "Три хороших песни" і разом з колегою Романом Бестселером виступив з музичним номером. Також Дорн розповів, що збирається зробити паузу в кар'єрі на рік (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Іван Дорн Фото: andartists.com

Іван Дорн на шоу "Вечірній Ургант"

"У наступному році в мене буде відпустка. Я не буду виступати, не буду працювати. Хочу відпочити, я втомився. Буду вчити французьку, бо у мене діти розмовляють цією мовою. Я хочу розуміти, про що вони шепочуться між собою", — сказав Дорн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорн обурив користувачів новим спільним треком "Мужа дома нету" з російською співачкою Zventa Sventana і відео до нього.

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