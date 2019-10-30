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30 жовтня • оновлено в 10:20
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Скандальний Іван Дорн засвітився на КремльТБ

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Скандальний український співак Іван Дорн став гостем програми "Вечірній Ургант", яка виходить на російському пропагандистському "Першому каналі".

Так, він представив свою нову платівку "Три хороших песни" і разом з колегою Романом Бестселером виступив з музичним номером. Також Дорн розповів, що збирається зробити паузу в кар'єрі на рік (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Іван Дорн

Іван Дорн

Фото: andartists.com

Іван Дорн на шоу "Вечірній Ургант"

Іван Дорн на шоу "Вечірній Ургант"

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"У наступному році в мене буде відпустка. Я не буду виступати, не буду працювати. Хочу відпочити, я втомився. Буду вчити французьку, бо у мене діти розмовляють цією мовою. Я хочу розуміти, про що вони шепочуться між собою", — сказав Дорн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорн обурив користувачів новим спільним треком "Мужа дома нету" з російською співачкою Zventa Sventana і відео до нього.

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Особа
Іван Дорн
Теги
вечірній Ургант Перший канал
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
На Евровидение дорога закрыта.
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