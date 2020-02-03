"Плачу! Кузьма назавжди в наших серцях!" Дорн випустив зворушливе відео в пам'ять про Скрябіна

Український музикант Іван Дорн випустив зворушливий кліп на згадку про лідера групи "Скрябін" Андрія Кузьменка, який п'ять років тому загинув в автокатастрофі.

Так, відповідний ролик під назвою "Кузьма" артист опублікував на особистій сторінці в YouTube. Він являє собою монтаж кількох відеозаписів з концертів Дорна, де той живцем виконував хіт Скрябіна "Танець пінгвіна" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Андрій Кузьменко та Іван Дорн Фото: gloss.ua

Іван Дорн випустив кліп на згадку про Скрябіна Скріншот з відео

"Я обіцяв йому, що буду поширювати його музику скрізь, де тільки можна, і сьогодні наша мрія здійсниться!" – сказав Дорн на початку ролика. А в фіналі він показав уривки з концертів, де в кінці виконання "Танець пінгвінів", на екрані на всю сцену з'являлася фотографія Андрія Кузьменка, і глядачі скандували: "Кузьма! Кузьма!"

Іван Дорн Скріншот з відео

Іван Дорн – "Кузьма" Скріншот з відео

Андрій Кузьменко та Іван Дорн Скріншот з відео

"Любимо, пам'ятаємо. Кузьма завжди буде жити в наших серцях", "Класно! Це найкраще для нього там, щоб пам'ятали! 5 років", "Як швидко летить час, але Кузьма вічний", "Плачу", "Респект, Іван", "Браво, Іване! Геніально! Спасибі!" – прокоментували кліп люди.

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко загинув в ДТП 2 лютого 2015 року. Аварія сталася в Дніпропетровській області. Тойота Секвойя, якою керував музикант, зіткнулася з молоковозом. Від отриманих травм Кузьма миттєво загинув на місці, а його пасажирку, водія молоковоза і його попутницю доставили в лікарню з травмами середньої тяжкості.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, єдина дочка трагічно загиблого у 2015 році лідера групи "Скрябін" Андрія Кузьменка Марія-Барбара вийшла заміж. Подробиці читайте тут.

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