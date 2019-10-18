"Допоможемо Насті": в Росії влаштували колективну молитву за Заворотнюк

У Росії небайдужі люди організували колективну молитву за здоров'я актриси Анастасії Заворотнюк, але багато шанувальників її проспали.

Про це повідомляє "Телепрограма", уточнивши, що інформація про збори всіх, хто бажає вкласти свій внесок, з'явилася занадто пізно в акаунті "Підтримка Анастасії Заворотнюк".

"Пропоную всім бажаючим помолитися за згодою завтра, 18 жовтня, з 06:00 до 07:00 ранку за московським часом. Добра думка, молитва, побажання здоров'я Насті – наблизять її до одужання", – написала ініціатор молитви.

Фото: bzns.media

За даними видання, багато підписників просто не встигли побачити це повідомлення, так як воно було опубліковано пізно вночі.

Тим часом, в коментарях багато шанувальників підтримали ідею, зазначивши, що колективна молитва стає потужним енергетичним посилом, який "буде почуто".

"Гарна ідея. Як хочеться вірити, що це допоможе", "Молодець, хто це придумав. Дуже гарна ідея. Разом ми сила і допоможемо нашій Настусі", – написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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