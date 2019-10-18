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18 жовтня • оновлено в 17:50
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"Допоможемо Насті": в Росії влаштували колективну молитву за Заворотнюк

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У Росії небайдужі люди організували колективну молитву за здоров'я актриси Анастасії Заворотнюк, але багато шанувальників її проспали.

Про це повідомляє "Телепрограма", уточнивши, що інформація про збори всіх, хто бажає вкласти свій внесок, з'явилася занадто пізно в акаунті "Підтримка Анастасії Заворотнюк".

"Пропоную всім бажаючим помолитися за згодою завтра, 18 жовтня, з 06:00 до 07:00 ранку за московським часом. Добра думка, молитва, побажання здоров'я Насті – наблизять її до одужання", – написала ініціатор молитви.

"Допоможемо Насті": в Росії влаштували колективну молитву за Заворотнюк

Фото: bzns.media

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За даними видання, багато підписників просто не встигли побачити це повідомлення, так як воно було опубліковано пізно вночі.

За останні кілька днів ми отримали від вас величезна кількість добрих слів і побажань. Ми всі читаємо, і вдячні кожному з вас, тому що це дуже надихає. Сьогодні одна з наших передплатниць запропонувала організувати колективну молитву за угодою про якнайшвидшому одужанні нашої Анастасії. Соборна (колективна) молитва - це коли сотні і тисячі людей, незалежно від їх місця розташування, одноразово моляться про щось одному, і сила такого прохання багаторазово зростає. Виходить дуже потужний енергетичний посил, який точно буде почутий. Ми думаємо, що це прекрасна ідея, і хочемо поділитися нею з усіма, хто побажає підтримати ініціативу. І спасибі вам за вашу любов і мудрість!

Публікація від Підтримка Анастасії Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Тим часом, в коментарях багато шанувальників підтримали ідею, зазначивши, що колективна молитва стає потужним енергетичним посилом, який "буде почуто".

"Гарна ідея. Як хочеться вірити, що це допоможе", "Молодець, хто це придумав. Дуже гарна ідея. Разом ми сила і допоможемо нашій Настусі", – написали в мережі.

"Допоможемо Насті": в Росії влаштували колективну молитву за Заворотнюк
"Допоможемо Насті": в Росії влаштували колективну молитву за Заворотнюк
"Допоможемо Насті": в Росії влаштували колективну молитву за Заворотнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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