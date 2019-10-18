"Допоможемо Насті": в Росії влаштували колективну молитву за Заворотнюк

У Росії небайдужі люди організували колективну молитву за здоров'я актриси Анастасії Заворотнюк, але багато шанувальників її проспали.
Про це повідомляє "Телепрограма", уточнивши, що інформація про збори всіх, хто бажає вкласти свій внесок, з'явилася занадто пізно в акаунті "Підтримка Анастасії Заворотнюк".
"Пропоную всім бажаючим помолитися за згодою завтра, 18 жовтня, з 06:00 до 07:00 ранку за московським часом. Добра думка, молитва, побажання здоров'я Насті – наблизять її до одужання", – написала ініціатор молитви.
Фото: bzns.media
За даними видання, багато підписників просто не встигли побачити це повідомлення, так як воно було опубліковано пізно вночі.
За останні кілька днів ми отримали від вас величезна кількість добрих слів і побажань. Ми всі читаємо, і вдячні кожному з вас, тому що це дуже надихає. Сьогодні одна з наших передплатниць запропонувала організувати колективну молитву за угодою про якнайшвидшому одужанні нашої Анастасії. Соборна (колективна) молитва - це коли сотні і тисячі людей, незалежно від їх місця розташування, одноразово моляться про щось одному, і сила такого прохання багаторазово зростає. Виходить дуже потужний енергетичний посил, який точно буде почутий. Ми думаємо, що це прекрасна ідея, і хочемо поділитися нею з усіма, хто побажає підтримати ініціативу. І спасибі вам за вашу любов і мудрість!
Тим часом, в коментарях багато шанувальників підтримали ідею, зазначивши, що колективна молитва стає потужним енергетичним посилом, який "буде почуто".
"Гарна ідея. Як хочеться вірити, що це допоможе", "Молодець, хто це придумав. Дуже гарна ідея. Разом ми сила і допоможемо нашій Настусі", – написали в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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