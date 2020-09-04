Донька Кузьми Скрябіна вперше про смерть батька: досі це не пережила, воно не відпускає

Донька українського музиканта і лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка Марія-Барбара відверто розповіла, що часто звертається до спеціалістів, тому що досі не пережила смерть батька.

Співак трагічно загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Дівчина в програмі "Життя відомих людей" зізналася, що цей день майже не пам'ятає. Її свідомість ніби заблокувала всі спогади про той період (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Барбара з батьком у дитинстві. gamebet.politeka.net

"Це якраз був мій перший курс (дівчина навчалася в медичному університеті. – Ред.). Я була настільки на заспокійливих, на транквілізаторах, що дуже багато всього не пам'ятаю. Звертаюся до спеціалістів, тому що досі це не пережила. Воно не відпускає і я не знаю, скільки потрібно часу, щоб мене відпустило", – поділилася Кузьменко.

Також вона розповіла, що спочатку навіть не могла чути голос батька та слухати його пісні. Навіть зараз Барбара до кінця не знає, як подолати сум. Дівчина згадує, що попри постійну зайнятість музикант завжди знаходив час для неї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія-Барбара в день народження батька, 17 серпня, відкрила власний заклад у Києві разом зі своїм чоловіком Віктором Туром.

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