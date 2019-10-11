Донька хворої на рак Заворотнюк перервала мовчання про матір

Донька Анастасії Заворотнюк Анна перервала мовчання в соцмережах і подякувала співакові Стасу Михайлову, який раніше висловився про хворобу акторки.
Так, артист закликав прихильників і пресу не спекулювати на імені Заворотнюк. Її донька опублікувала скріншот публікації Михайлова у своїх Instagram-сторіз.
Анастасія Заворотнюк з донькою Анною
Фото: hellomagazine.com
"Спасибі вам велике", — написала Анна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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