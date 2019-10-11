Донька хворої на рак Заворотнюк перервала мовчання про матір

Донька Анастасії Заворотнюк Анна перервала мовчання в соцмережах і подякувала співакові Стасу Михайлову, який раніше висловився про хворобу акторки.

Так, артист закликав прихильників і пресу не спекулювати на імені Заворотнюк. Її донька опублікувала скріншот публікації Михайлова у своїх Instagram-сторіз.

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною Фото: hellomagazine.com

"Спасибі вам велике", — написала Анна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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