Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 13:28
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Донька хворої на рак Заворотнюк перервала мовчання про матір

16.1т Читати матеріал російською

Донька Анастасії Заворотнюк Анна перервала мовчання в соцмережах і подякувала співакові Стасу Михайлову, який раніше висловився про хворобу акторки.

Так, артист закликав прихильників і пресу не спекулювати на імені Заворотнюк. Її донька опублікувала скріншот публікації Михайлова у своїх Instagram-сторіз.

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною

Анастасія Заворотнюк з донькою Анною

Фото: hellomagazine.com

Новини
"Просто помоліться!" Відомий співак зробив заяву щодо Заворотнюк

"Спасибі вам велике", — написала Анна.

Донька хворої на рак Заворотнюк перервала мовчання про матір

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
3
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel