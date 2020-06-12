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12 червня • оновлено в 22:19
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Донька Єфремова публічно обматюкала Малахова після ДТП з батьком

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Донька Михайла Єфремова Анна-Марія нецензурно висловилася про Андрія Малахова після випуску програми "Прямий ефір", в якій обговорювалася ДТП за участю її батька.

Так, у своєму Twitter-акаунті дівчина висловила невдоволення тим, що телеведучий припустив: проблеми з алкоголем в актора могли виникнути через її сексуальну орієнтацію. Дівчина зазначила, що Малахов не має права звинувачувати її в безвідповідальній поведінці батьків.

Анна-Марія Єфремова і Андрій Малахов

Анна-Марія Єфремова і Андрій Малахов

"Золотце моє, як ти смієш звинувачувати мене, те, що я говорю, і те, кого я люблю, в безвідповідальній поведінці моїх батьків? І прямо перед родичами загиблого? Я знала, що ти у*бок. Але не думала, що ти у*бок у такій мірі", – заявила Анна-Марія.

Донька Єфремова публічно обматюкала Малахова після ДТП з батьком

Twitter Анни-Марії Єфремової

Нагадаємо: раніше донька Єфремова заявила про свою бісексуальність і схильність до трансгендерності. Вона зізналася, що мріє завести одностатеву сім'ю, усиновити дитину, а також залишити Росію і поїхати жити в Англію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

  • 58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.

  • Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

  • Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.

  • Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Андрій Малахов Михайло Єфремов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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