Донька Єфремова про матір: вона любила випивати та бити мене під Земфіру

Донька російського актора Михайла Єфремова Анна-Марія відверто розповіла про знущання та фізичне насильство з боку матері Ксенії Качаліної.

Так, за словами 19-річної дівчини, коли вона була маленькою, мама ізолювала її від суспільства, била в стані алкогольного сп'яніння та навіть погано годувала. Про це йшла мова в інтерв'ю для проєкту "Между нами" в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мати неодноразово підіймала на мене руку, тому що вона була людиною, яка любила зловживати алкоголем. Вона й досі такою є. Потім вона самоізолювалася зі мною у квартирі десь на пів року або на півтора, вже точно не пам'ятаю. Весь цей час вона була в запої, тому я така худа людина – мене недогодовували в дитинстві. Вона також била мене, поки я не втекла до сусідів, а потім до бабусі. Мені було тоді 10 років", – заявила Анна-Марія.

Донька Єфремова розповіла про знущання матері. Скриншот з відео

Вона також додала, що неодноразово забирала п'яну маму з бару. А також розповіла, що тепер не може слухати композиції співачки Земфіри через погані спогади пов'язані з матір'ю.

"Ще були прекрасні епізоди з прослуховуванням Земфіри о 3 годині ночі, коли тобі на наступний день потрібно йти в школу. Або ж коли ти говориш: "Мамо, ходімо, будь ласка, з бару додому, мені тут некомфортно. Ще багато чого було, але мені поки неприємно про це розповідати... Але можу точно сказати, якщо мені включити якусь пісню Земфіри, то у мене почнуться флешбеки з забиванням у кут і погойдуванням. Тому що мама дуже любила цю співачку, пити та бити мене під Земфіру", – підсумувала донька Єфремова.

Анна-Марія Єфремова та її мати Ксенія Качаліна. Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Єфремова Анна-Марія заявила про свою бісексуальність і схильність до трансгендерності. Вона зізналася, що мріє завести одностатеву сім'ю, усиновити дитину, а також залишити Росію та поїхати жити в Англію.

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