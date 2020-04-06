Дочки: в Україні вийшов новий зворушливий серіал. Відео

У неділю, 5 квітня, на телеканалі "Україна" відбулася прем'єра 4-серійної картини "Дочки" виробництва продакшну IVORY films на замовлення каналу.

Так, це історія про дівчину Ірину, яка, опинившись у складній життєвій ситуації, була змушена відмовитися від новонародженої доньки – залишити її в пологовому будинку. За наполяганням матері вона поїхала за кордон, там вийшла заміж і жила майже 18 років. Але думки про те, що десь у неї є дитина, так і не покинули жінку. Ірина вирішує повернутися додому і розшукати свою доньку. Ось тільки це виявилося зовсім не просто (щоб подивитися всі серії, доскрольте до кінця сторінки).

"Дочки" Фото: tv.ua

Головну роль в чотирисерійному фільмі зіграла російська актриса Ольга Арнтгольц. За словами артистки, ця героїня їй абсолютно не близька.

"У цьому проєкті я граю маму дуже дорослу дитину – 17-18 років. Цей новий для мене досвід, дуже цікавий. У мене таких дорослих дітей немає, і я не знаю, як це. Цікаво вивчати ці відносини – не юнацькі, що не підліткові, а зрілі, коли потрібно вирішувати проблеми з дорослими дітьми, адже в такому віці виховувати то вже нічого. Але ми ж не можемо грати тільки те, що нам знайоме. Спираюся на власні відчуття, напевно, тим і цікаво", – сказала Ольга Арнтгольц, передає Broadcast.

"Дочки" Фото: broadcast.net.ua

Також у фільмі грають: Радмила Щеголева, Аліса Лукшина, Вероніка Лук'яненко, Кирило Жандаров, Дар'я Легейда, Юрій Гребельник, Оксана Гребенюк та багато інших.

Дивитися онлайн "Дочки":

Серія 1

Серія 2

Серія 3

Серія 4

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