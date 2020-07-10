Дочка Волочкової розповіла про переслідування через маму

Дочка російської балерини Анастасії Волочкової Аріадна розповіла, що зіткнулася з переслідуваннями та негативом на свою адресу через 44-річну маму.

Про це Волочкова-молодша зізналася в програмі "Судьба человека" на телеканалі "Росія 1" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ще рік тому дівчина брала критику близько до серця, але з часом навчилася спокійно реагувати на неї. Зараз Аріадна живе з батьком в центрі Москви (Росія), бо так їй зручніше будувати своє життя.

Анастасія Волочкова з дочкою Аріадною MSN.com

"Була ситуація, коли в притулок для тварин, де я працюю волонтером, приходили незнайомі люди і говорили жахливі речі про маму, про мене. Мене переслідували, було дуже страшно. Але треба навчитися з цим жити", – розповіла 14-річна Аріадна.

Дівчина також згадала про випадок, коли до неї підійшов незнайомий чоловік і представився її біологічним батьком. Волочкова зізналася, що переживає за дочку та її подальшу долю.

"Аріша дуже мудра і розуміє, чому все так відбувається", – додала балерина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова розповіла про те, що їй вдалося стягнути борг з колишнього чоловіка Ігоря Вдовіна через суд.