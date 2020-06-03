Дочка Успенської різко висловилася про співачку

Дочка Любові Успенської Тетяна Плаксіна різко висловилася про хейтерів і відносини з матір'ю. На її думку, мати зрадила її, тому в майбутньому вони ніколи не зможуть помиритися.

Також Плаксіна висловилася з приводу сучасного шоу-бізнесу, пише "СтарХит".

"Хто там пише з закритого аккаунта? Якщо ви такі правильні, чому у нас суспільство деградує? Чому ви не вчите інших, а пристали до хворої людини? Люди, у яких все ідеально, не будуть лізти в чуже життя. Жертви тепер розмовляють з садистами, і це найсправедливіший народний суд, якого ви всі боїтеся", - заявила Плаксіна.

Дівчина впевнена, що всі знаменитості давно забули про моральні цінності.

"Бидло править балом, а ви танцюєте для них. Ви продали своє життя і життя дітей за гроші та їх оплески. Ви вкрали життя своїх дітей, тому ми вмираємо. Ми краще помремо, ніж продамося, як ви. Ти співучасниця злочину, мама. Ти одна з вершин. Ти ж королева, ти нажилася на деградації", - підкреслила Тетяна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.

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